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  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva
  • Dokonalé espresso a káva

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco EnergicaPlnoautomatický kávovar

HD8852/09

2

| (1) Recenzia

Dokonalé espresso a káva

Len espresso kávovar Saeco Energica vám pripraví dokonalé espresso a mlieko, ktoré máte vždy rýchlo hotové vďaka integrovanému peniču mlieka.

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vždy pripravený jedným dotykom

Dokonalé espresso a káva

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

13/04/2018

Česká republika

Česká republika

Nepříliš vydařený výrobek

Bohužel celkově problematický výrobek, kde design předstihl to ostatní. Konstrukčně špatné uspořádání - vlivem odcházejících par ze sedliny dochází k permanentnímu zanášení násypného komínku, bez častého čištění až do úplného ucpání (v návodu o nutnosti tohoto čištění není zmínka). Velmi problematické "vyladěni" u různých druhů káv, u některých nebylo vůbec možné dosáhnout přiměřeně suché sedliny. Poměrně malá odpadní nádoba vyžaduje časté čištění a i celková nutná péče o přístroj je větší, než obvyklá. Plus: když zrovna vše funguje, je káva dobrá, zejména varianty s mlékem jsou bez připomínek.Výhodou je z důvodu čištění i vyjímatelná varná jednotka Přístroj je denně aktivně používán pro cca 10 káv.

Táto recenzia bola vytvorená pre Energica HD8852/09 Automatický kávovar

Táto recenzia bola vytvorená pre Energica HD8852/09 Automatický kávovar

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