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HD8852/09
Dokonalé espresso a káva
Len espresso kávovar Saeco Energica vám pripraví dokonalé espresso a mlieko, ktoré máte vždy rýchlo hotové vďaka integrovanému peniču mlieka.
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.
2.0
z 5
1
Recenzia
RomanP
13/04/2018
Česká republika
Nepříliš vydařený výrobek
Bohužel celkově problematický výrobek, kde design předstihl to ostatní. Konstrukčně špatné uspořádání - vlivem odcházejících par ze sedliny dochází k permanentnímu zanášení násypného komínku, bez častého čištění až do úplného ucpání (v návodu o nutnosti tohoto čištění není zmínka). Velmi problematické "vyladěni" u různých druhů káv, u některých nebylo vůbec možné dosáhnout přiměřeně suché sedliny. Poměrně malá odpadní nádoba vyžaduje časté čištění a i celková nutná péče o přístroj je větší, než obvyklá. Plus: když zrovna vše funguje, je káva dobrá, zejména varianty s mlékem jsou bez připomínek.Výhodou je z důvodu čištění i vyjímatelná varná jednotka Přístroj je denně aktivně používán pro cca 10 káv.
Táto recenzia bola vytvorená pre Energica HD8852/09 Automatický kávovar
Táto recenzia bola vytvorená pre Energica HD8852/09 Automatický kávovar