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HD8856/09
Dokonalá chuť, teplota a čistota.
Model Exprelia je vždy pripravený vykúzliť vašu obľúbenú kávovú špecialitu. Všetky vaše želania sa splnia jedným stlačením tlačidla vďaka rozhraniu na okamžitý výber nápoja. Príprava prebehne vďaka dvojitému ohrievaču vody okamžite.
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
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