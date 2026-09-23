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  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco ExpreliaPlnoautomatický kávovar

HD8856/09

Dokonalá chuť, teplota a čistota.

Model Exprelia je vždy pripravený vykúzliť vašu obľúbenú kávovú špecialitu. Všetky vaše želania sa splnia jedným stlačením tlačidla vďaka rozhraniu na okamžitý výber nápoja. Príprava prebehne vďaka dvojitému ohrievaču vody okamžite.

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Dokonalá chuť, teplota a čistota.

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.

Technické špecifikácie

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