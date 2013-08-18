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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Exprelia EvoPlnoautomatický kávovar

HD8857/09

4.7

| (26) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

Dokonalá chuť, teplota a čistota.

Len espresso kávovar Saeco Exprelia EVO vám pomôže vytvoriť dokonalú mliečnu penu vďaka novej karafe na mlieko s technológiou H2 a možnosti prispôsobenia celého procesu prípravy kávy z kávových zŕn

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Taká je najlepšia chuť mliečnej peny

Dokonalá chuť, teplota a čistota.

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

26

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

3

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

nechápu, jak jsme mohli tak dlouho být bez kávovaru :-)

dvěma slovy - vynikající mašinka. Nemá cenu nic více dodávat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar

08/12/2016

Polska

Polska

Bardzo łatwa obsługa i super kawy

Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

17/11/2016

Polska

Polska

Produkt doskonały

Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

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