Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalá chuť, teplota a čistota.
Len espresso kávovar Saeco Exprelia EVO vám pomôže vytvoriť dokonalú mliečnu penu vďaka novej karafe na mlieko s technológiou H2 a možnosti prispôsobenia celého procesu prípravy kávy z kávových zŕn
Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
4.7
z 5
26
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
thomho
18/08/2013
Česká republika
nechápu, jak jsme mohli tak dlouho být bez kávovaru :-)
dvěma slovy - vynikající mašinka. Nemá cenu nic více dodávat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar
RobertJ
08/12/2016
Polska
Bardzo łatwa obsługa i super kawy
Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Rafał87
17/11/2016
Polska
Produkt doskonały
Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09