Tento produkt už nie je dostupný
HD8862/09
Uvarí 7 druhov kávy
Automatický penič mlieka
Tmavá čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
4.0
z 5
7
Recenzie
Румсто
08/09/2022
България
Overený kupujúci
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Výhody
Много функции
Nevýhody
няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Výhody
Напълно автоматизирана работа
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Overený kupujúci
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина