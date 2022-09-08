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  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MinutoPlnoautomatický kávovar

HD8862/09

4
| (7) Recenzie
Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
Len kávovar Saeco Minuto zaručí skutočné pohodlie pri príprave kávy priamo z kávových zŕn, špičkový výkon a veľkú kapacitu v kompaktných rozmeroch
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S varnou jednotkou odnímateľnou jedným cvaknutím

Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Automatický penič mlieka

  • Tmavá čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

7

Recenzie

1

08/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Výhody

Много функции

Nevýhody

няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Výhody

Напълно автоматизирана работа

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Overený kupujúci

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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  • 10% zľava
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