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  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Xelsis EvoPlnoautomatický kávovar

HD8954/09

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
S modelom Xelsis Evo si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.
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s karafou na mlieko s plne automatizovaným dvojitým čistením

Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

  • Uvarí 8 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 8 stupňami nastavenia

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/07/2017

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

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