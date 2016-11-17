Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 špecialít jediným dotykom
Po 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení proces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými technológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a zjednodušuje údržbu.
Uvarí 18 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Vychutnajte si kávu so správnou teplotou a bez čakania vďaka výkonnému varníku s technológiou Thermospeed od spoločnosti Saeco. Technológia Thermospeed bleskovo zohreje obvod prípravy kávy po zapnutí kávovaru a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má každá šálka kávy tú správnu teplotu.
4.5
z 5
22
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
hela34
17/11/2016
Polska
super produkt polecam
kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Agnieszkaa21
14/11/2016
Polska
Wspaniały Barista w domu.
Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Waser
14/11/2016
Polska
Super zakup
Super zakup !! Polecam każdemu !! To jest mój pierwszy expres do kawy i nie chcę innego !! Znajomi mają inne expresy i mam porównanie GranBaristo to naprawdę kosmos. Wydaje mi się, że jest trochę głośny ale może to dlatego, że obecnie mieszkam w mieszkaniu z małą kuchnią.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy