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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco GranBaristoPlnoautomatický kávovar

HD8964/01

4.5

| (22) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 špecialít jediným dotykom

Po 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení proces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými technológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a zjednodušuje údržbu.

Zobraziť všetky výhody

S prvou varnou jednotkou odnímateľnou jedným prstom

Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 špecialít jediným dotykom

  • Uvarí 18 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Horúca káva za niekoľko okamihov vďaka technológii Thermospeed

Horúca káva za niekoľko okamihov vďaka technológii Thermospeed

Vychutnajte si kávu so správnou teplotou a bez čakania vďaka výkonnému varníku s technológiou Thermospeed od spoločnosti Saeco. Technológia Thermospeed bleskovo zohreje obvod prípravy kávy po zapnutí kávovaru a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má každá šálka kávy tú správnu teplotu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

22

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

17/11/2016

Polska

Polska

super produkt polecam

kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

14/11/2016

Polska

Polska

Wspaniały Barista w domu.

Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

14/11/2016

Polska

Polska

Super zakup

Super zakup !! Polecam każdemu !! To jest mój pierwszy expres do kawy i nie chcę innego !! Znajomi mają inne expresy i mam porównanie GranBaristo to naprawdę kosmos. Wydaje mi się, że jest trochę głośny ale może to dlatego, że obecnie mieszkam w mieszkaniu z małą kuchnią.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

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