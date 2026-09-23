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HD8965/01
Vychutnajte si jedinečnú ponuku 16 špecialít jediným dotykom
Po 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení proces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými technológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a zjednodušuje údržbu.
Uvarí 18 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Oceľová/čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Teraz je čistenie pohodlnejšie – podnos na odkvapkávanie, penič mlieka alebo karafu na mlieko značky Saeco môžete vložiť do umývačky riadu. Ušetríte tak čas a zaistíte hygienické čistenie.
Inovatívna varná jednotka tohto espresso kávovaru bola skonštruovaná s cieľom zníženia spotreby vody počas premývacieho cyklu o viac ako 80 %. Môžete teda pripravovať viac kávových nápojov bez potreby dopĺňania vody do zásobníka.
Kávovar Saeco bol navrhnutý tak, aby pri spustení alebo vypnutí automaticky vyčistil okruh prípravy kávy vodou. Vďaka tomu bude každá jedna pripravená šálka kávy skvelá a čerstvá. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kávovaru. Toto zariadenie vás nielen upozorní na potrebu odstránenia vodného kameňa, ale celý proces spustí automaticky. Keď budete musieť zasiahnuť, zariadenie vás prevedie postupom pomocou jasných hlásení na obrazovke. Odstraňovanie vodného kameňa ešte nikdy nebolo také jednoduché!
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