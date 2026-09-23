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Tento produkt už nie je dostupný

Saeco GranBaristoPlnoautomatický kávovar

HD8965/01

Vychutnajte si jedinečnú ponuku 16 špecialít jediným dotykom

Po 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení proces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými technológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a zjednodušuje údržbu.

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S prvou varnou jednotkou odnímateľnou jedným prstom

Vychutnajte si jedinečnú ponuku 16 špecialít jediným dotykom

  • Uvarí 18 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Oceľová/čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu

Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu

Teraz je čistenie pohodlnejšie – podnos na odkvapkávanie, penič mlieka alebo karafu na mlieko značky Saeco môžete vložiť do umývačky riadu. Ušetríte tak čas a zaistíte hygienické čistenie.

Bezproblémový pôžitok z kávy vďaka nízkej spotrebe vody

Bezproblémový pôžitok z kávy vďaka nízkej spotrebe vody

Inovatívna varná jednotka tohto espresso kávovaru bola skonštruovaná s cieľom zníženia spotreby vody počas premývacieho cyklu o viac ako 80 %. Môžete teda pripravovať viac kávových nápojov bez potreby dopĺňania vody do zásobníka.

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa

Kávovar Saeco bol navrhnutý tak, aby pri spustení alebo vypnutí automaticky vyčistil okruh prípravy kávy vodou. Vďaka tomu bude každá jedna pripravená šálka kávy skvelá a čerstvá. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kávovaru. Toto zariadenie vás nielen upozorní na potrebu odstránenia vodného kameňa, ale celý proces spustí automaticky. Keď budete musieť zasiahnuť, zariadenie vás prevedie postupom pomocou jasných hlásení na obrazovke. Odstraňovanie vodného kameňa ešte nikdy nebolo také jednoduché!

Technické špecifikácie

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