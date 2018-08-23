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  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD9322/40

4.7

| (12) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

Dizajn, ktorý dlho vydrží

Kovová elektrická kanvica v štýlovej fialovej farbe, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a s ovládaním kanvice, navrhnutá vo Veľkej Británii, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie

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Vyrobená na dlhodobé používanie

Dizajn, ktorý dlho vydrží

  • 1,7 l

  • 2200 W

  • Fialový kov

Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, bezpečná a odolná

Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, bezpečná a odolná

Odolná a štýlová kovová kanvica vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii je vyrobená na dlhodobé používanie.

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

12

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2
1

23/08/2018

Polska

Polska

Mercedes wśród czajników

Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/40 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/40 Czajnik

15/04/2018

Polska

Polska

Rewelacja!

Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9321/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9321/20 Czajnik

21/02/2018

Polska

Polska

dobry czajnik

Bardzo dobry czajnik, funkcjonalny i ładny, polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/82 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/82 Czajnik

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  • Tipy a triky