Tento produkt už nie je dostupný
Dizajn, ktorý dlho vydrží
Kovová elektrická kanvica v štýlovej fialovej farbe, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a s ovládaním kanvice, navrhnutá vo Veľkej Británii, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie
1,7 l
2200 W
Fialový kov
Odolná a štýlová kovová kanvica vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii je vyrobená na dlhodobé používanie.
Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá.
Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
4.7
z 5
12
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Katarzyna11
23/08/2018
Polska
Mercedes wśród czajników
Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/40 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/40 Czajnik
weela18
15/04/2018
Polska
Rewelacja!
Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9321/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9321/20 Czajnik
domig
21/02/2018
Polska
dobry czajnik
Bardzo dobry czajnik, funkcjonalny i ładny, polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/82 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/82 Czajnik