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  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Repasované

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD9350/90R1

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
Odolná kanvica z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips pretavila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.
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Tento produkt je repasovaný a bol otestovaný naším tímom. Zistiť viac

Na dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320