Repasované
Tento produkt už nie je dostupný
HD9350/90R1
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Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l
Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.
Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320