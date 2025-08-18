Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l
Kábel možno omotať pod základňou tak, aby mal správnu dĺžku do každej kuchyne a aby bolo možné kanvicu jednoducho odložiť.
Kanvicu je možné plniť cez výpust alebo otvorením odpruženého veka.
Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.
4.8
z 5
101
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Jarda HK
18/08/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design
Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Karel Spavec
11/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek funguje jak má.
Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .
Výhody
Kvalita,
Nevýhody
-----
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Vejmitsch
01/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rychlovarná konvice
Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit
Výhody
Rychlost ohřevu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320