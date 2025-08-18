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  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek

Kolekcia VivaKanvica

HD9355/92

4.8
| (101) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
Odolná kanvica, celá z bezpečnej nehrdzavejúcej potravinárskej ocele pre dlhé a spoľahlivé každodenné používanie – s pohodlným režimom udržiavania teploty, ktorý je vždy pripravený poslúžiť. Spoločnosť Philips vložila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov spoľahlivosti a odborných skúseností.
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S funkciou udržiavania teploty

Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Navíjač kábla na jednoduché prispôsobenie a uskladnenie

Navíjač kábla na jednoduché prispôsobenie a uskladnenie

Kábel možno omotať pod základňou tak, aby mal správnu dĺžku do každej kuchyne a aby bolo možné kanvicu jednoducho odložiť.

Jednoduché dopĺňanie cez veko alebo výpust

Jednoduché dopĺňanie cez veko alebo výpust

Kanvicu je možné plniť cez výpust alebo otvorením odpruženého veka.

Funkcia udržiavania teploty bez opätovného varenia

Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

101

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

18/08/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design

Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

11/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek funguje jak má.

Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .

Výhody

Kvalita,

Nevýhody

-----

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

01/11/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rychlovarná konvice

Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit

Výhody

Rychlost ohřevu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

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  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320