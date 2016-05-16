Tento produkt už nie je dostupný
Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 8 stupňami nastavenia
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Росен
16/05/2016
България
Overený kupujúci
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина