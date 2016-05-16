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  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma
  • Profesionálne espresso u vás doma

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco IncantoPlnoautomatický kávovar

HD9712/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Profesionálne espresso u vás doma
Rad Saeco uvádza zariadenie Incanto Executive, nadčasové umelecké dielo určené pre nič iné ako dokonalosť. S profesionálnymi funkciami, ako sú keramické mlynčeky a dvojitý varník, pripravíte svoju dokonalú kávu tak rýchlo, ako sa len dá
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Dokonalosť v šálke tak rýchlo, ako sa len dá

Profesionálne espresso u vás doma

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 8 stupňami nastavenia

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Overený kupujúci

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Tipy a triky