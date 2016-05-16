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Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 8 stupňami nastavenia
Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť espresso, takže na nápoje s dokonalou teplotou nemusíte čakať.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Dokonale horúce espresso a kapučíno môžete pripraviť za sebou a bez čakania vďaka výkonnému dvojitému varníku. Dva oddelené ohrievacie systémy sa starajú o optimálnu teplotu kávy a mliečnej peny pre profesionálny a rýchly výkon pri príprave každej šálky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Росен
16/05/2016
България
Overený kupujúci
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.