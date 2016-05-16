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  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
  • Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Incanto ExecutivePlnoautomatický kávovar

HD9712/11

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma
Rad Saeco uvádza zariadenie Incanto Executive, nadčasové umelecké dielo určené pre nič iné ako dokonalosť. Ponúka až 8 nastavení na prípravu šálky kávy presne podľa vašej chuti a dvojitý ohrievač zaručuje profesionálny výkon a rýchlosť.
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Dokonalosť v šálke tak rýchlo, ako sa len dá

Vychutnajte si profesionálne espresso u vás doma

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 8 stupňami nastavenia

Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom

Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom

Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť espresso, takže na nápoje s dokonalou teplotou nemusíte čakať.

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Mliečne špeciality bez čakania vďaka dvojitému varníku

Mliečne špeciality bez čakania vďaka dvojitému varníku

Dokonale horúce espresso a kapučíno môžete pripraviť za sebou a bez čakania vďaka výkonnému dvojitému varníku. Dva oddelené ohrievacie systémy sa starajú o optimálnu teplotu kávy a mliečnej peny pre profesionálny a rýchly výkon pri príprave každej šálky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Overený kupujúci

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.