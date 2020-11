2 prakticky nerozbitné tritánové uzatvárateľné poháre

Pripravte si smoothie priamo v uzatvárateľnom pohári, z ktorého môžete piť a vziať si ho so sebou! Náš mixér sa dodáva s dvomi pevnými 600 ml tritánovými uzatvárateľnými pohármi, aby ste si mohli smoothie pripraviť priamo v nich a jednoducho si ich vziať so sebou do tašky alebo batoha.