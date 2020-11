Prakticky nerozbitný uzatvárateľný pohár z Tritanu

Pripravte si kokteil rovno v uzatvárateľnom pohári, z ktorého sa dá piť, a vezmite si ho so sebou! Náš mixér sa dodáva s pevným 600 ml uzatvárateľným pohárom, aby ste si mohli pripraviť kokteil priamo v ňom a jednoducho si ho vziať so sebou do tašky alebo batoha.