  Inteligentné čistenie pre prispôsobený a jemný zážitok

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Dôkladnejšie čistenie

    HX3792/11

    Celkové hodnotenie / 5
    Recenzie

    Inteligentné čistenie pre prispôsobený a jemný zážitok

    Pozrite si každodenný výkon čistenia vďaka zabudovanej inteligentnej obrazovke. Šetrné k ďasnám s novým režimom Gum Pro a tlakovým snímačom pre zdravie ústnej dutiny. Čistite s kefkovým nadstavcom G3 Premium Gum Care pre výnimočný zážitok z čistenia.

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Dôkladnejšie čistenie

    Veríme v kvalitu Philips Sonicare produktov

    +1 rok

    Predĺžená záruka

    90 dní

    Záruky vrátenia peňazí

    20%

    Zľava na náhradné hlavice

    Na všetky produkty z kategórie starostlivosti o zuby a ďasná zakúpené na philips-eshop.sk, prípadne u iného partnera podľa pravidiel promoakcie.

    Vieme, že sonické kefky môžu byť niečo nové. Preto vám dávame možnosť si vyskúšať kefku po dobu 90 dní a po celú dobu máte aktívnu záruku vrátenia peňazí. Nie je v tom žiadny háčik, informácie nájdete v detailoch promoakcie.

    Vlastníte sonickú kefku Philips Sonicare? A vedeli ste, že hlavica sa má meniť každé 3 mesiace? Získajte zľavový kód pre prvý nákup náhradných hlavíc.

    Inteligentné čistenie pre prispôsobený a jemný zážitok

    Vychutnajte si novú úroveň starostlivosti o ústnu hygienu!

    • Inteligentná obrazovka
    • Moderná sonická technológia
    • Senzor tlaku
    • 5 režimy čistenia
    Naša technológia vám prináša efektívne a zároveň jemné čistenie

    Naša technológia vám prináša efektívne a zároveň jemné čistenie

    Náš jedinečný sonický pohyb je starostlivo kalibrovaný tak, aby vytváral jemné mikrobublinky, ktoré prenikajú hlboko medzi zuby. 31 000 ťahov kefky za minútu** jemne čistí vaše zuby, ničí zubný povlak a odstraňuje ho pre výnimočné každodenné čistenie.

    Technické špecifikácie

    • Príkon

      Napätie
      5 V DC

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie)
      Až 14 dní
      Batéria
      Nabíjateľná
      Typ batérie
      Lítium-iónová

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Metalická čierna

    • Servis

      Záruka
      2-ročná obmedzená záruka

    • Jednoduché použitie

      Systém kefkového nadstavca
      Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

    • Pribalené príslušenstvo

      Telo
      1 Philips Sonicare Advanced Clean
      Kefkové nadstavce
      1 kefkový nadstavec Premium Gum Care G3
      Nabíjacia jednotka
      1 nabíjačka

    • Výsledky čistenia

      Časovač
      BrushPacer a Smartimer
      Spätná väzba na použitý tlak
      Krúžok v spodnej časti rukoväti sa rozsvieti oranžovou farbou

    • Režimy

      Clean
      Na výnimočné každodenné čistenie (2 minúty)
      Biela
      Odstraňuje škvrny zo zubov (2 minúty 30 sekúnd)
      Deep Clean
      Na osviežujúce a dôkladné čistenie (3 minúty)
      Sensitive
      Jemné čistenie ďasien (2 minúty)
      Gum Pro
      Mimoriadne čisté a jemná masáž pre vaše ďasná (3 minúty)

    • Technológia inteligentných senzorov

      Senzor tlaku
      Upozornenie pri príliš silnom čistení
      Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync
      • Majte vždy prehľad o potrebe
      • výmeny kefkových nástavcov

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
    • Pri použití s kefkovým nadstavcom G3 Premium Gum Care v režime Clean v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou; v laboratórnej štúdii, skutočné výsledky sa môžu líšiť
    • *Pri režime Gum Pro alebo White

