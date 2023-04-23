HX3792/11
Inteligentné čistenie pre prispôsobený a jemný zážitok
Pozrite si každodenný výkon čistenia vďaka zabudovanej inteligentnej obrazovke. Šetrné k ďasnám s novým režimom Gum Pro a tlakovým snímačom pre zdravie ústnej dutiny. Čistite s kefkovým nadstavcom G3 Premium Gum Care pre výnimočný zážitok z čistenia.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Náš jedinečný sonický pohyb je starostlivo kalibrovaný tak, aby vytváral jemné mikrobublinky, ktoré prenikajú hlboko medzi zuby. 31 000 ťahov kefky za minútu** jemne čistí vaše zuby, ničí zubný povlak a odstraňuje ho pre výnimočné každodenné čistenie.
Príkon
Technické špecifikácie
Dizajn a povrchová úprava
Servis
Jednoduché použitie
Pribalené príslušenstvo
Výsledky čistenia
Režimy
Technológia inteligentných senzorov
