Kefkový nadstavec pre citlivé zuby
Tento citlivý náhradný kefkový nadstavec od Philips Sonicare odstraňuje zubný povlak jemne, ale efektívne. Vďaka kefkovému nadstavcu je odstraňovanie zubného povlaku hračkou a zároveň šetrné k zubom a ďasnám. Výnimočné každodenné čistenie.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Garantované výsledky čistenia* a dlhodobú životnosť zubných kefiek Philips Sonicare dosiahnete jedine s originálnymi hlavicami Philips Sonicare.
*podložené klinickými štúdiami
Dôkladné čistenie môže byť stále šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Tento kefkový nástavec má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a veľmi mäkkými štetinami, vďaka ktorým je každý ťah kefky príjemný.
S viac ako 3 000 husto osadenými štetinami vám tento kefkový nadstavec pomôže odstrániť až 10x viac povlaku ako manuálna zubná kefka – dokonca aj na ťažko dostupných miestach.
Zažite čistotu, ktorú si vybrali milióny. Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi štetín. Pôsobenie tekutiny Sonicare podporuje čistenie štetín tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.
Všetky kefkové nadstavce Philips Sonicare sú starostlivo navrhnuté a klinicky testované. Takže si môžete byť istí, že spĺňajú najvyšší štandard kvality, bezpečnosti a výkonu.
Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené technológiu BrushSync. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.
Tento kefkový nadstavec je kompatibilný so všetkými elektrickými zubnými kefkami Philips Sonicare.** Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.
V našich výrobkoch sa snažíme znižovať používanie plastov na báze fosílnych palív. Z tohto dôvodu je 70 % plastu použitého v tomto kefkovom nadstavci na biologickej báze.***
Všetky naše kefkové nástavce sa dodávajú v papierových obaloch, ktoré sa dajú recyklovať tam, kde sú na to k dispozícii príslušné zariadenia.
