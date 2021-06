Potešte sa svojimi obľúbenými DVD filmami

Pohodlne sa posaďte, uvoľnite a ponorte sa do filmov so štýlovým a kompaktným modelom PET710 so 17,8 cm (7”) TFT LCD displejom. Potešte sa obľúbenými filmami na DVD, vychutnajte si hudbu z diskov MP3-CD a CD alebo prehrávajte fotografie JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.