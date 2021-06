DVD a DivX® filmy na cestách

Ponorte sa cestách do DVD filmov vďaka modelu PET725 so 17,8 cm (7”) farebným LCD displejom a s Philips Zero Bright Dot™ prinášajúcou optimálnu kvalitu obrazovky. Vychutnajte si DivX®, MPEG4 filmy, MP3/WMA-CD hudbu alebo si prezerajte fotografie vo formáte JPEG. Súčasťou balenia je cestovné puzdro.