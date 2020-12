Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu nevziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém upevnenia do auta zaistí bezpečnosť a jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným ramenom, ktoré umožňuje jednoducho odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.