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Tento produkt už nie je dostupný

GoGEARMini tablet so systémom Android™

SA3CNT16K/12

Nekonečný prúd aplikácií a hier na dosah ruky

GoGear Connect je ten najlepší liek na nudu, keď ste na cestách. Preberajte doň nekonečné more aplikácií a hier pre systém Android. Vychutnajte si bohatý zvuk, či už z odizolovaných slúchadiel vďaka funkciám FullSound a priestorovému zvuku pre filmy, alebo z výkonného integrovaného reproduktora.

Zobraziť všetky výhody

Doplnený dokonalým zvukom

Nekonečný prúd aplikácií a hier na dosah ruky

  • Connect 3

  • 16 GB*

Prístup k tisíckam aplikácií a hier cez obchod Android Market

Prístup k tisíckam aplikácií a hier cez obchod Android Market

Využite skvelé aplikácie z obchodu Android Market. Stačí kliknúť na ikonu v GoGear a pripojíte sa na lokalitu Android Market cez Wi-Fi. Tu môžete začať hľadať aplikácie publikované dôveryhodnými nezávislými poskytovateľmi. Prevezmite hry, nástroje a elektronické knihy alebo aplikácie, pomocou ktorých si prispôsobíte svoj GoGear – bezplatne alebo za malú sumu. Prehľadné rozhranie s jednoduchou obsluhou umožňuje intuitívne prehľadávať aplikácie, ktoré možno usporiadať podľa hodnotenia, kategórie alebo popularity. Prevezmite aplikácie priamo do prehrávača GoGear a hneď ich používajte. GoGear zmení život na cestách na púť plnú zábavy.

Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život

Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše nohy.

Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja

Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja

Priestorový zvuk pre filmy je pokročilá zvuková technológia, ktorá priamo analyzuje každý zdroj zvuku vo filme alebo zvukovej stope videa a znova vytvára prirodzenú zvukovú scénu s presne umiestnenými akustickými prvkami. Spracúvané zvukové prvky sú potom priamo privádzané do každého ucha cez slúchadlá. Priestorový zvuk pre filmy vytvára prirodzený akustický priestor na základe skutočného obsahu zvukovej stopy. Výsledok posadí poslucháča priamo do stredu diania s pohlcujúcim priestorovým zážitkom – presne tak, ako si to predstavoval zvukár.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA alebo 128 kbps MP3.

  2. Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie softvéru.

  3. 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.

  4. Od spoločnosti Philips