Tento produkt už nie je dostupný
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál
Kata
02/05/2018
Magyarország
Kiváló márka, kiváló termékek
Ezek a termékek nem csak mutatósak, hanem nagyon praktikusak is.
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
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