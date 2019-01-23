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  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
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  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
  • Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventLyžičky na odstavovanie pre batoľatá 6 m+

SCF710/00

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou
Lyžičky na odstavovanie pre batoľatá Philips Avent SCF710/00 pre vývojové fázy vášho dieťaťa
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brand recommended by mums worldwide1

Pomôcky na odstavovanie Avent

Lyžičky na odstavovanie s mäkkou špičkou

0 % BPA

Jednoduché čistenie, vhodná do umývačky riadu

Dlhá rukoväť

Dlhá rukoväť

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál

02/05/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló márka, kiváló termékek

Ezek a termékek nem csak mutatósak, hanem nagyon praktikusak is.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Avent Etetőkanál

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

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