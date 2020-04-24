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Všetky rady

  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Privítajte bezváhovú slobodu. Už vás nebudú obmedzovať žiadne káble. Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Hyprlite Wireless so záhlavným oblúkom sú také štíhle a ľahké, že ich pri používaní na ušiach sotva pocítite.
Zobraziť všetky výhody

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 12,2 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Do uší

Basová trubica pre bohatšie basy

Basová trubica pre bohatšie basy

Inovatívne basové trubice v slúchadle do uší zvyšujú prietok vzduchu a vytvárajú tak hlboké, bohaté basy.

Budiče s vysokým výkonom vytvárajú čistý zvuk

Budiče s vysokým výkonom vytvárajú čistý zvuk

12,2 mm budiče s vysokým výkonom sú naladené tak, aby vytvárali čistý, ostrý zvuk.

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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