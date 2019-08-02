Tento produkt už nie je dostupný
SHB4385BK/00
8,2 mm budiče/zatvorená zadná strana
Do uší
6 + 6 hodín prehrávania
Bezpečné nasadenie
Silikónové náušníky sú dostupné v 3 veľkostiach pre lepšiu a prispôsobenú priľnavosť.
So 6 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň. Pripojenie k nabíjaciemu puzdru vám poskytne ďalších 6 hodín prehrávania.
Slúchadlá BASS+ obsahujú 8,2 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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