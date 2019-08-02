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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pocíťte to. BASS+
Skutočne bezdrôtové slúchadlá Philips BASS+ prinášajú veľké a výrazné basy s absolútnou slobodou. Odpútajte sa vďaka spoľahlivému pripojeniu a mimoriadne dlhej životnosti batérie, ako aj kompaktnému puzdru na nabíjanie vybavenému stabilizačným výstupkom na bezpečné upevnenie.
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Pocíťte to. BASS+

  • 8,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Do uší

  • 6 + 6 hodín prehrávania

  • Bezpečné nasadenie

3 veľkosti náušníkov pre prispôsobenú priľnavosť

3 veľkosti náušníkov pre prispôsobenú priľnavosť

Silikónové náušníky sú dostupné v 3 veľkostiach pre lepšiu a prispôsobenú priľnavosť.

Nabíjateľná batéria ponúka až 6 hodín prehrávania

Nabíjateľná batéria ponúka až 6 hodín prehrávania

So 6 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň. Pripojenie k nabíjaciemu puzdru vám poskytne ďalších 6 hodín prehrávania.

8,2 mm budiče reproduktorov

8,2 mm budiče reproduktorov

Slúchadlá BASS+ obsahujú 8,2 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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