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SHB4805RG/00
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Objavte bezváhovú slobodu bez obmedzujúcich káblov. Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Everlite sú kombináciou štýlu a každodennej jednoduchosti. Kompaktné a mimoriadne ľahké s čistým zvukom po celý deň.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
S 12 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň.
Spárujte inteligentné zariadenie so slúchadlami cez rozhranie Bluetooth a vychutnajte si slobodu krištáľovo čistej hudby a hovorov – bez obmedzujúcich káblov.
Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať päť minút a môžete prehrávať ďalšiu hodinu.
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