VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4805RG/00

Ultra ľahké. Silný zvuk.

Objavte bezváhovú slobodu bez obmedzujúcich káblov. Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Everlite sú kombináciou štýlu a každodennej jednoduchosti. Kompaktné a mimoriadne ľahké s čistým zvukom po celý deň.

Zobraziť všetky výhody

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Nabíjateľná batéria ponúka až 12 hodín prehrávania

Nabíjateľná batéria ponúka až 12 hodín prehrávania

S 12 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň.

Podpora technológie Bluetooth 4.1 a HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora technológie Bluetooth 4.1 a HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Spárujte inteligentné zariadenie so slúchadlami cez rozhranie Bluetooth a vychutnajte si slobodu krištáľovo čistej hudby a hovorov – bez obmedzujúcich káblov.

Technológia rýchleho nabíjania za päť minút

Technológia rýchleho nabíjania za päť minút

Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať päť minút a môžete prehrávať ďalšiu hodinu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočné výsledky sa môžu líšiť