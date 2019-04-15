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  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk

Tento produkt už nie je dostupný

Náhlavná súprava Bluetooth

SHB5250WT/00

3.2
| (5) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Už žiadne káble, len mohutný zvuk
Slúchadlá Philips MyJam FreshTones BT, ktoré vás na cestách oslobodzujú od káblov, sú vybavené 14,2 mm budičmi na dosiahnutie mohutných basov. Ich dizajn navyše kopíruje tvar ucha, takže vám bez problémov sadnú.
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Navrhnuté tak, aby dokonale sadli

Už žiadne káble, len mohutný zvuk

  • 14,2 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Slúchadlo do ucha

  • Plochý kábel

Uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným uchytením zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť

Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným uchytením, ktorý sa nachádza medzi slúchadlami a káblom, chráni tento spoj pred poškodením v dôsledku opakovaného ohýbania a predlžuje jeho životnosť.

14,2 mm budiče reproduktorov prinášajú pôsobivý zvuk a bohaté basy

14,2 mm budiče reproduktorov prinášajú pôsobivý zvuk a bohaté basy

Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s basovým otvorom na slúchadlách pre bohaté basy.

Výkonné magnety zvyšujú výkon basov

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.2

z 5

5

Recenzie

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Cască Bluetooth

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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