Tento produkt už nie je dostupný
SHB5250WT/00
14,2 mm budiče/otvorená zadná strana
Slúchadlo do ucha
Plochý kábel
Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným uchytením, ktorý sa nachádza medzi slúchadlami a káblom, chráni tento spoj pred poškodením v dôsledku opakovaného ohýbania a predlžuje jeho životnosť.
Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s basovým otvorom na slúchadlách pre bohaté basy.
3.2
z 5
5
Recenzie
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Cască Bluetooth
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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