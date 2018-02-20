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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší

SHE1455BK/10

1

| (1) Recenzia

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Dynamické basy

Reproduktory pre dynamické basy a čistý zvuk.

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Prehrávajte hudbu a volajte

Dynamické basy

  • Do uší

  • Čierna

Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla zvyšuje trvanlivosť

Na predĺženie životnosti produktu sa medzi slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá chráni prípojku pred poškodením spôsobeným opakovaným ohýbaním.

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku z vonku

Výnimočne malé reproduktory týchto slúchadiel Philips komfortne zapadnú do ucha a vďaka vynikajúco priľnavému upevneniu sa zabráni prenikaniu hluku z vonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
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2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare

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