Tento produkt už nie je dostupný
SHE1455BK/10
Dynamické basy
Reproduktory pre dynamické basy a čistý zvuk.
Do uší
Čierna
Na predĺženie životnosti produktu sa medzi slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá chráni prípojku pred poškodením spôsobeným opakovaným ohýbaním.
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
Výnimočne malé reproduktory týchto slúchadiel Philips komfortne zapadnú do ucha a vďaka vynikajúco priľnavému upevneniu sa zabráni prenikaniu hluku z vonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.
1.0
z 5
1
Recenzia
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare