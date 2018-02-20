Tento produkt už nie je dostupný
SHE1455WT/10
Dynamické basy
Reproduktory pre dynamické basy a čistý zvuk.
Do uší
Čierna
Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov, od malých až po veľké, vždy nájdete pár, vďaka ktorému tieto slúchadlá Philips vynikajúco zapadnú do vášho ucha.
Výnimočne malé reproduktory týchto slúchadiel Philips komfortne zapadnú do ucha a vďaka vynikajúco priľnavému upevneniu sa zabráni prenikaniu hluku z vonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.
Na predĺženie životnosti produktu sa medzi slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá chráni prípojku pred poškodením spôsobeným opakovaným ohýbaním.
1.0
z 5
1
Recenzia
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1455BK Căşti intraauriculare