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SHS3305BK/10
Bezpečné nasadenie
Mimoriadne pohodlné pre aktívne používanie. Tieto ergonomické slúchadlá so svorkou na ucho prinášajú fantastickú kvalitu reprodukcie hudby priamo do vašich uší. Integrovaný mikrofón jasne zachytáva váš hlas.
15mm budiče/otvorená zadná strana
Svorka na ucho
15 mm budič reproduktora je dostatočne malý na optimálne pohodlie pri nosení a dostatočne veľký na zaistenie čistého a neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas dlhodobého počúvania.
Táto 3D spona na uši je mäkká a ohybná, takže pohodlne drží na mieste pri vašej aktivite alebo počúvaní hudby pri pohybe.
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