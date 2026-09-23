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Slúchadlá so svorkou na ucho a mikrofónom

SHS3305BK/10

Bezpečné nasadenie

Mimoriadne pohodlné pre aktívne používanie. Tieto ergonomické slúchadlá so svorkou na ucho prinášajú fantastickú kvalitu reprodukcie hudby priamo do vašich uší. Integrovaný mikrofón jasne zachytáva váš hlas.

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Flexibilná ušná spona pre všetky uši

Bezpečné nasadenie

  • 15mm budiče/otvorená zadná strana

  • Svorka na ucho

15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia

15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia

15 mm budič reproduktora je dostatočne malý na optimálne pohodlie pri nosení a dostatočne veľký na zaistenie čistého a neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.

Ergonomicky tvarované slúchadlo vylepšuje pohodlie užívateľa

Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas dlhodobého počúvania.

3D spona na ucho ponúka bezpečné uchytenie pri všetkých veľkostiach uší

Táto 3D spona na uši je mäkká a ohybná, takže pohodlne drží na mieste pri vašej aktivite alebo počúvaní hudby pri pohybe.

Technické špecifikácie

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