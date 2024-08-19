Toto FM digitálne rádio s hodinami sa postará o jednoduchosť. Vďaka množstvu predvolieb bude navigácia hračkou a budete si môcť nastaviť budík tak, aby vás zobudil pri jemne stúpajúcej hlasitosti. Chcete si pospať? Stačí sa načiahnuť a stlačiť tlačidlo zdriemnutia.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
FM tuner ponúka čistý príjem a môžete nastaviť až 10 predvolených obľúbených staníc. Displej zreteľne zobrazuje čas.
Časovač vypnutia. Zaspávajte pri počúvaní rádia
Nechajte sa unášať do ríše pokojného spánku na vlnách svojej obľúbenej rozhlasovej stanice znejúcej na pozadí. Časovač vypnutia hodín môžete nastaviť tak, aby rádio hralo až 2 hodiny. Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne.
Dvojitý budík. Jedny hodiny, dva budíky
Funkcia duálneho budíka vám umožňuje nastaviť dva rôzne budíky a funkcia jemného zobudenia vás príjemne zobudí do nového dňa budíkom s postupne sa zvyšujúcou intenzitou.
Záložná batéria pre prípad výpadku napájania
Tento budík má záložnú batériu. Ak dôjde k výpadku napájania, nebudete musieť hodiny opäť nastavovať a nastavenie budíka sa zachová.
