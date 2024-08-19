Prehľadávať výrazy

    Toto FM digitálne rádio s hodinami sa postará o jednoduchosť. Vďaka množstvu predvolieb bude navigácia hračkou a budete si môcť nastaviť budík tak, aby vás zobudil pri jemne stúpajúcej hlasitosti. Chcete si pospať? Stačí sa načiahnuť a stlačiť tlačidlo zdriemnutia.

    Digitálne FM rádio

    FM tuner ponúka čistý príjem a môžete nastaviť až 10 predvolených obľúbených staníc. Displej zreteľne zobrazuje čas.

    Časovač vypnutia. Zaspávajte pri počúvaní rádia

    Nechajte sa unášať do ríše pokojného spánku na vlnách svojej obľúbenej rozhlasovej stanice znejúcej na pozadí. Časovač vypnutia hodín môžete nastaviť tak, aby rádio hralo až 2 hodiny. Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne.

    Dvojitý budík. Jedny hodiny, dva budíky

    Funkcia duálneho budíka vám umožňuje nastaviť dva rôzne budíky a funkcia jemného zobudenia vás príjemne zobudí do nového dňa budíkom s postupne sa zvyšujúcou intenzitou.

    Záložná batéria pre prípad výpadku napájania

    Tento budík má záložnú batériu. Ak dôjde k výpadku napájania, nebudete musieť hodiny opäť nastavovať a nastavenie budíka sa zachová.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      200 mW
      Zvukový systém
      Monofónny

    • Reproduktory

      Priemer budiča s plným rozsahom
      2"
      Počet budičov s plným rozsahom
      1

    • Pripojiteľnosť

      Bluetooth
      Nie
      Zvukový vstup
      Nie

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Anténa
      FM anténa
      Pásma tunera
      FM
      Počet predvolieb staníc
      10
      RDS
      Nie
      Frekvenčný rozsah FM
      87,5 - 108  MHz

    • Príkon

      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <1 W
      Typ napájania
      Vstup DC
      Záložná batéria
      AAA x 2 (nie sú súčasťou balenia)
      Vstupné napätie
      100 – 240 V, 50/60 Hz
      Prevádzková spotreba energie
      <3 W

    • Rozmery balenia

      Výška
      17  cm
      Typ balenia
      Škatuľa
      Typ policového umiestnenia
      Položenie
      Šírka
      13.6  cm
      Hĺbka
      6  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      Hmotnosť brutto
      0.349  kg
      Hmotnosť netto
      0.204  kg
      Hmotnosť obalu
      0.145  kg

    • Rozmery produktu

      Výška
      5.4  cm
      Šírka
      13.1  cm
      Hĺbka
      13.1  cm
      Hmotnosť
      0.203  kg

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Potvrdenie záruky
      • Stručná príručka spustenia
      • Napájací adaptér AC

    • Budík

      Zvuk budíka
      • Rádio FM
      • Bzučiak
      Počet budíkov
      2
      Časovač vypnutia
      15/30/60/90/120 minút
      Driemanie (opakovaný budík)
      Áno, 9 minút

    • Hodiny

      Displej
      LED
      Typ
      Digitálny

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Potvrdenie záruky
    • Stručná príručka spustenia
