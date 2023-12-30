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  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
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  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
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  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
  • Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek

Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT3217WT/00

3
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek
Zažite bohatý zvuk hudby a krištáľovo čistý zvuk počas hovoru s bezdrôtovými slúchadlami True wireless. Sú pohodlné, spoľahlivé a dodávané s nabíjacím puzdrom, ktoré sa vám vojde do vrecka! Majú stupeň ochrany IPX5 voči postriekaniu a potu a poskytnú vám až 26 hodín prehrávania.
Zobraziť všetky výhody

Bohatý zvuk, nech idete kamkoľvek

  • Bohatý zvuk

  • Jasná kvalita hovoru

  • Vodeodolný (trieda ochrany IPX5)

  • Až 26 hodín prehrávania

Bezpečné, pohodlné do uší

Bezpečné, pohodlné do uší

Tieto slúchadlá do uší v tvare hokejky zapadajú do zvukovodov a vytvárajú izoláciu, ktorá znižuje vonkajší hluk. Výkonné 10 mm budiče vám umožnia vychutnať si bohatý a živý zvuk. Ich súčasťou sú tri veľkosti mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do ucha.

2 zabudované mikrofóny s potláčaním okolitého zvuku pre čistý zvuk počas hovoru

2 zabudované mikrofóny s potláčaním okolitého zvuku pre čistý zvuk počas hovoru

Technológia ENC využíva duálny mikrofón, algoritmus potláčania šumu, aby vám poskytla skvelú čistotu hovoru. Dva mikrofóny účinne znižujú okolitý hluk, takže sa navzájom zreteľne počujete. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vám umožnia vždy zrozumiteľnú komunikáciu.

Vreckové puzdro na nabíjanie cez USB-C

Vreckové puzdro na nabíjanie cez USB-C

S týmto vreckovým nabíjacím puzdrom si vezmete hudbu kamkoľvek. Plne nabité slúchadlá vám poskytnú 6 hodín prehrávania a plne nabité puzdro pridá ďalších 20 hodín. Pre rýchle nabitie nabíjajte slúchadlá 15 minút a získajte hodinu navyše.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Výhody

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Nevýhody

BRAK

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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  • Tipy a triky