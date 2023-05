Bezpečné, pohodlné do uší

Tieto slúchadlá do uší v tvare hokejky zapadajú do zvukovodov a vytvárajú izoláciu, ktorá znižuje vonkajší hluk. Výkonné 10 mm budiče vám umožnia vychutnať si bohatý a živý zvuk. Ich súčasťou sú tri veľkosti mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do ucha.