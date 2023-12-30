Tento produkt už nie je dostupný
TAT3217WT/00
Bohatý zvuk
Jasná kvalita hovoru
Vodeodolný (trieda ochrany IPX5)
Až 26 hodín prehrávania
Tieto slúchadlá do uší v tvare hokejky zapadajú do zvukovodov a vytvárajú izoláciu, ktorá znižuje vonkajší hluk. Výkonné 10 mm budiče vám umožnia vychutnať si bohatý a živý zvuk. Ich súčasťou sú tri veľkosti mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do ucha.
Technológia ENC využíva duálny mikrofón, algoritmus potláčania šumu, aby vám poskytla skvelú čistotu hovoru. Dva mikrofóny účinne znižujú okolitý hluk, takže sa navzájom zreteľne počujete. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vám umožnia vždy zrozumiteľnú komunikáciu.
S týmto vreckovým nabíjacím puzdrom si vezmete hudbu kamkoľvek. Plne nabité slúchadlá vám poskytnú 6 hodín prehrávania a plne nabité puzdro pridá ďalších 20 hodín. Pre rýchle nabitie nabíjajte slúchadlá 15 minút a získajte hodinu navyše.
3.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Výhody
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Nevýhody
BRAK
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3217BK Potpuno bežične slušalice