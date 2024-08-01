XW3193/11
Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn
Je ťažké udržať váš domov bez škvŕn, najmä keď máte deti a domáce zvieratá? Odstraňovač škvŕn Philips série 3000 okamžite odstraňuje širokú škálu škvŕn a fľakov vďaka profesionálnemu zloženiu čistiaceho prostriedku.Zobraziť všetky výhody
Pohovka, matrac, koberec alebo autosedačka. Nadstavec 3 v 1 odstraňuje škvrny zo širokého spektra mäkkých povrchov.
Majte menej starostí s deťmi hrajúcimi sa na pohovke! Výkonný motor účinne odstraňuje širokú škálu škvŕn.
Profesionálne zloženie čistiaceho prostriedku, prípravok na odstraňovanie škvŕn Philips a vysoký sací výkon odstraňujú odolné škvrny a dodávajú sviežosť.
Širšia dráha čistenia zaistí o 67 %¹ rýchlejšie čistenie veľkých plôch, napríklad kobercov.
Intuitívny displej LED vás ľahko prevedie procesom bodového čistenia a upozorní vás, keď je potrebná výmena nádoby na vodu alebo keď prebieha funkcia odloženého vypnutia.
Nie je potrebné ručne čistiť hadicu. Stačí nasadiť uzáver na nadstavec a stlačiť tlačidlo na vypláchnutie nečistôt z hadice.
Vďaka výške len 32,5 cm sa ľahko skladuje aj v malých priestoroch skrine.
S dĺžkou 6,5 m od zástrčky po hadicu čistite dlhšie bez zmeny polohy.
PowerCyclone Aqua zabezpečuje, že čistíte čistou vodou s prídavkom čistiacich prostriedkov z jednej nádrže, zatiaľ čo znečistená voda sa odvádza a dodáva do inej nádoby.
