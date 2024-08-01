Späť v tempe? S Philips to pôjde hladko. Zľavy až 25 % Zobraziť
dni
hodiny
minúty
sekundy
Späť v tempe? S Philips to pôjde hladko. Zľavy až 25 % Zobraziť

Prehľadávať výrazy

  • Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn

    Séria 3000 Odstraňovač škvŕn

    XW3193/11

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn

    Je ťažké udržať váš domov bez škvŕn, najmä keď máte deti a domáce zvieratá? Odstraňovač škvŕn Philips série 3000 okamžite odstraňuje širokú škálu škvŕn a fľakov vďaka profesionálnemu zloženiu čistiaceho prostriedku.

    Zobraziť všetky výhody

    Séria 3000 Odstraňovač škvŕn

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Vysávač na mokré vysávanie

    Menej námahy, rýchlejšie odstránenie škvŕn

    Odborne očistené čalúnenie menším počtom pohybov

    • Čistí rôzne mäkké povrchy
    • Odstr. škvrny, fľaky a rozliate tekut.
    • Poskytuje lepšiu sviežosť
    • Ľahko sa skladuje aj v malých skriniach
    • Šir. kefa na rýchl. čist. väčších plôch
    Čistí rôzne mäkké povrchy

    Čistí rôzne mäkké povrchy

    Pohovka, matrac, koberec alebo autosedačka. Nadstavec 3 v 1 odstraňuje škvrny zo širokého spektra mäkkých povrchov.

    Odstr. škvrny, fľaky a rozliate tekut.

    Odstr. škvrny, fľaky a rozliate tekut.

    Majte menej starostí s deťmi hrajúcimi sa na pohovke! Výkonný motor účinne odstraňuje širokú škálu škvŕn.

    Poskytuje lepšiu sviežosť

    Poskytuje lepšiu sviežosť

    Profesionálne zloženie čistiaceho prostriedku, prípravok na odstraňovanie škvŕn Philips a vysoký sací výkon odstraňujú odolné škvrny a dodávajú sviežosť.

    Široká kefa na čistenie väčších plôch

    Široká kefa na čistenie väčších plôch

    Širšia dráha čistenia zaistí o 67 %¹ rýchlejšie čistenie veľkých plôch, napríklad kobercov.

    Inteligentný ovládací displej

    Inteligentný ovládací displej

    Intuitívny displej LED vás ľahko prevedie procesom bodového čistenia a upozorní vás, keď je potrebná výmena nádoby na vodu alebo keď prebieha funkcia odloženého vypnutia.

    Automatické čistenie

    Automatické čistenie

    Nie je potrebné ručne čistiť hadicu. Stačí nasadiť uzáver na nadstavec a stlačiť tlačidlo na vypláchnutie nečistôt z hadice.

    Kompaktný na skladovanie

    Kompaktný na skladovanie

    Vďaka výške len 32,5 cm sa ľahko skladuje aj v malých priestoroch skrine.

    Dlhšie používanie bez presúvania

    Dlhšie používanie bez presúvania

    S dĺžkou 6,5 m od zástrčky po hadicu čistite dlhšie bez zmeny polohy.

    Čistí len čistou vodou

    Čistí len čistou vodou

    PowerCyclone Aqua zabezpečuje, že čistíte čistou vodou s prídavkom čistiacich prostriedkov z jednej nádrže, zatiaľ čo znečistená voda sa odvádza a dodáva do inej nádoby.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Primárny materiál
      Plast
      Hladina hluku (štandardný režim)
      81 dB
      Napätie
      220 – 240 V
      Frekvencia
      50 – 60 Hz
      Záruka
      2 roky
      Batériový výrobok
      Nie

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka výrobku
      26,2 cm
      Šírka výrobku
      39,7 cm
      Výška výrobku
      32,3 cm
      Dĺžka balenia
      29,3 cm
      Šírka balenia
      45,7 cm
      Výška balenia
      35,7 cm
      Hmotnosť balenia
      7.114Kg
      Hmotnosť výrobku
      6.628Kg

    • Technické špecifikácie

      Výkon
      400 W

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Čína

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
    Clippin

    Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

    Prejsť na diely a príslušenstvo

    Príslušenstvo

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • ¹V porovnaní so štandardným nadstavcom hubicou 3 v 1.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.