Záruka sa vzťahuje výlučne na nový výrobok. Spoločnosť Philips neposkytuje záruku výrobcu pri kúpe už použitého výrobku. Výrobok bol navrhnutý a vyrobený pre obvyklé používanie v domácnosti. Záruka sa na výrobok vzťahuje iba v prípade, ak nebol používaný profesionálne. Za profesionálne používanie sa považuje také používanie, ktorého intenzita a frekvencia prevyšuje normálne, obvyklé používanie v domácnosti. Záruka je platná iba v prípade, ak výrobok má zachovaný pôvodný výrobný štítok s čitateľnými údajmi a do výrobku nebolo zasahované neautorizovanou osobou. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť iba u výrobku riadne vyčisteného vrátane odstránenia prípadného vodného kameňa vykonaného podľa inštrukcií uvedených v návode na používanie.

Predĺžená záruka: Niektoré produkty osobnej starostlivosti Philips majú nárok na predĺženú záruku podľa vlastného uváženia. Okrem záručnej doby uvedenej v spodnej časti tejto stránky môžete mať nárok na bezplatnú predĺženú záruku, ak svoj produkt zaregistrujete vo svojom účte My Philips do 90 dní od zakúpenia. Prihláste sa do svojho účtu My Philips a postupujte podľa pokynov na registráciu produktu do 90 dní od dátumu zakúpenia, aby ste zistili, či je váš produkt vhodný.