Dizajn určený pre rýchle sa vyvíjajúci svet, pokročilé možnosti pripojenia funkcií MediaSuite a všestranné nastavenia konfigurácie. Zabudované zariadenie Chromecast umožní rýchle a jednoduché streamovanie, zatiaľ čo Android™ a Google Play Store otvoria cestu k nekonečným možnostiam.
Tento produkt už nie je dostupný
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so zabudovaným zariadením Chromecast a službou Netflix
190 cm (75") MediaSuite
so systémom Android™
Aktualizácie systému Android poskytujú tú najnovšiu funkčnosť
Profesionálne displeje od spoločnosti Philips so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko sa v nich orientuje. Displeje sú optimalizované pre natívne aplikácie na systém Android, pričom webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo do displeja. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.
Vstavaná služba Chromecast™ pre jednoduché zdieľanie obsahu
Umožnite okamžitý, bezpečný prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) v rozlíšení až 4K. Nástroj Chromecast je nákladovo efektívny, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečný pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Chromecastu na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.
Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá
Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.
Prispôsobiteľné používateľské rozhranie s možnosťou vlastného loga a farieb
Televízor Philips MediaSuite sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré možno prispôsobiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.
Analytika na základnej doske poskytuje štatistiky používania
Sledujte, ako sa používajú jednotlivé televízory Philips MediaSuite Philips so systémom Android vo vašej zostave televízorov – od hotelového reťazca po športový bar. Zistite, ako často sa sledujú konkrétne kanály. Otestujte účinnosť svojej reklamy. Vďaka jednoduchému prístupu k údajom v čase sledovania získajte informácie potrebné na efektívne riadenie nákladov. Spustite okamžité prieskumy spokojnosti zákazníkov s cieľom získať spätnú väzbu od hostí na mieste.
Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku pomocou funkcie AppControl
Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na displejoch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných displejoch alebo v celej sieti. Máte tak možnosť ponúknuť hosťom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko displejov spravujete.
Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.
Vytvárajte si vlastné zážitky s nástrojom CMND & Check-in
Dajte návštevníkom najavo, že sú vítaní. Nástroj CMND a Check-in vám umožňuje používať individuálne informácie, ako napríklad meno či nimi používaný jazyk a ponúknuť im tak na mieru šitú skúsenosť – či už chcete na hotelových hostí zapôsobiť dávkou osobitosti, zefektívniť fakturačný proces alebo ponúknuť viackanálové balíky.
Integrovaná služba Netflix s vyhradeným tlačidlom na diaľkovom ovládači
Vďaka integrovanému prístupu k službe Netflix sa sledovanie najnovších filmov a relácií z vášho účtu stáva jednoduchším, rýchlejším a pohodlnejším. Nebudete potrebovať žiadne externé prehrávače ani satelitnú televíziu. Pomôže vám to udržať nízke prevádzkové náklady i prehľadnosť inštalácií a súčasne zachovať moderný vzhľad vašej zostavy. Tlačidlo vyhradené pre službu Netflix na diaľkovom ovládači slúži na okamžitý prístup v zmysle efektívnej používateľskej skúsenosti. Na aktiváciu služby Netflix sa vzťahujú zmluvné podmienky.
Google Assistant™ umožňuje rýchlejšie a inteligentnejšie ovládanie
Hlasové ovládanie a rýchlejšie odpovede sú k dispozícii pomocou voliteľného diaľkového ovládača s podporou služby Google Assistant™ (22AV2025B/00). Spustite YouTube. Zvýšte hlasitosť. Prehrajte svoje obľúbené skladby a získajte všetky potrebné informácie, ako sú napríklad informácie o počasí, čo robiť, a dokonca aj hovorené preklady, a to okamžite. S Google Assistant™ sú možnosti nekonečné.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
75
palec
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
189
cm
Displej
4K Ultra HD LED
Rozlíšenie panela
3840 x 2160p
Jas
380
cd/m²
Podporované rozlíšenie displeja
Tuner
Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz
T2 HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz
USB, LAN
HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz
Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz
HDMI 1/2
Až 3840 x 2160p pri 60 Hz
HDMI 3
Až 3840 x 2160p pri 30 Hz
Tuner/Príjem/Vysielanie
Digitálna TV
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)
Analógové TV vysielanie
PAL
IP prehrávanie
Multicast
Unicast
HLS
Kanály aplikácie OTT
Android TV
OS
Android TV™ 9 (Pie)
Predinštalované aplikácie
Netflix*
YouTube
Obchod Google Play*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music
Veľkosť pamäte (flash)
16 GB*
Hotelové funkcie
Hotelový režim
Zapnutie ovládania nastavení
Obmedzenie hlasitosti
Zamknutie inštalačného menu
Zamknutie menu
Zamknutie ovládania joysticku
Režim väzenie
Ovládanie výkonu
Režim rýchleho spustenia
Automatické zapínanie
Automatické vypínanie
Vaša značka
Prispôsobiteľná domovská obrazovka
Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia
Názov polohy (ID geografického názvu)
CMND & Create
Prispôsobiteľná prístrojová doska (HTML a APK)
CMND & Control
Offline kanálový editor
Editor off-line nastavení
Diaľková správa cez IP/RF
Správa skupín televízorov
Miestne aktualizácie cez USB
Instant Initial Cloning
Ovládanie
Funkcia AppControl
Natívne ovládanie televízora so systémom Android JEDI
JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
Protokol Serial Xpress
Creston Connected
Joystick
Interaktívne DRM
VSecure
Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
Securemedia
Generovanie výnosov
MyChoice
Diaľkové ovládanie
Rozpoznanie slabej batérie
Zámka dvierok na batériu RC
Tlačidlo hodín svietiace v tme
Nástroj CMND&Check-In
Meno hosťa
Jazyk hosťa
Správy
Účet za televíziu
Expresné odhlásenie
Zdieľanie
Vstavaná služba Chromecast Ultra
Zabezpečené zdieľanie
Sieťou riadené zdieľanie
Vybavenie a vlastnosti
Asistent Google*
Prihlásenie do účtu Google
Predpoveď počasia
>Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky
Hodiny v režime vypnutia
Tematický televízor
Alarm spustenia
Časovač vypnutia
Funkcie pre zdravotnícke zariadenia
Ovládanie
Skupinové diaľkové ovládanie
Kompatibilné so systémom privolania pomoci
Vybavenie a vlastnosti
Komunikácia s dieťaťom
Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
Bezpečnosť
Dvojitá izolácia triedy II
Samozhasínacie charakteristiky
Multimédiá
Podporované prehrávanie videa
Formáty: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Kontajnery: AVI, MKV
VP9
Podporované hudobné formáty
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 až v9.2)
WMA-PRO (v9 a v10)
Podporované formáty titulkov
SRT
SMI
TXT
Podporované obrazové formáty
JPG
PNG
BMP
GIF
Audio
Výkon zvukového výstupu
20 (2x10)
W
Výstup na reproduktor do kúpeľne
1,5 W Mono 8 ohmov
Reproduktory
2,0
Smerom nadol
Zvukové vlastnosti
DTS-HD
Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS prémiový zvuk
Príkon
Napájanie zo siete
AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Okolitá teplota
0 °C až 40 °C
Spotr. energie v pohotovostnom stave
<0,3 W
Trieda energetického štítku
F
Energetický štítok Európskej únie
112
W
Funkcie úspory energie
Režim Eko
Registračné číslo EPREL
355587
Príslušenstvo
Pribalené
Stolný podstavec
Diaľkové ovládanie 22AV1905B/00
Dve batérie AAA
Napájací kábel
Záručný list
Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
Voliteľný
Voice RC 22AV2025B/00
Digit RC 22AV2005B/00
Easy RC 22AV1601B/12
Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12
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