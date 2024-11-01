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    Profesionálny televízor

    75HFL6114U/12

    Inteligentnejšie možnosti pripojenia

    Dizajn určený pre rýchle sa vyvíjajúci svet, pokročilé možnosti pripojenia funkcií MediaSuite a všestranné nastavenia konfigurácie. Zabudované zariadenie Chromecast umožní rýchle a jednoduché streamovanie, zatiaľ čo Android™ a Google Play Store otvoria cestu k nekonečným možnostiam.

    Tento produkt už nie je dostupný

    Profesionálny televízor

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    Inteligentnejšie možnosti pripojenia

    so zabudovaným zariadením Chromecast a službou Netflix

    • 190 cm (75") MediaSuite
    • so systémom Android™

    Aktualizácie systému Android poskytujú tú najnovšiu funkčnosť

    Profesionálne displeje od spoločnosti Philips so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko sa v nich orientuje. Displeje sú optimalizované pre natívne aplikácie na systém Android, pričom webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo do displeja. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.

    Vstavaná služba Chromecast™ pre jednoduché zdieľanie obsahu

    Umožnite okamžitý, bezpečný prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) v rozlíšení až 4K. Nástroj Chromecast je nákladovo efektívny, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečný pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Chromecastu na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.

    Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá

    Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.

    Prispôsobiteľné používateľské rozhranie s možnosťou vlastného loga a farieb

    Televízor Philips MediaSuite sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré možno prispôsobiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

    Analytika na základnej doske poskytuje štatistiky používania

    Sledujte, ako sa používajú jednotlivé televízory Philips MediaSuite Philips so systémom Android vo vašej zostave televízorov – od hotelového reťazca po športový bar. Zistite, ako často sa sledujú konkrétne kanály. Otestujte účinnosť svojej reklamy. Vďaka jednoduchému prístupu k údajom v čase sledovania získajte informácie potrebné na efektívne riadenie nákladov. Spustite okamžité prieskumy spokojnosti zákazníkov s cieľom získať spätnú väzbu od hostí na mieste.

    Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku pomocou funkcie AppControl

    Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na displejoch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných displejoch alebo v celej sieti. Máte tak možnosť ponúknuť hosťom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko displejov spravujete.

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.

    Vytvárajte si vlastné zážitky s nástrojom CMND & Check-in

    Dajte návštevníkom najavo, že sú vítaní. Nástroj CMND a Check-in vám umožňuje používať individuálne informácie, ako napríklad meno či nimi používaný jazyk a ponúknuť im tak na mieru šitú skúsenosť – či už chcete na hotelových hostí zapôsobiť dávkou osobitosti, zefektívniť fakturačný proces alebo ponúknuť viackanálové balíky.

    Integrovaná služba Netflix s vyhradeným tlačidlom na diaľkovom ovládači

    Vďaka integrovanému prístupu k službe Netflix sa sledovanie najnovších filmov a relácií z vášho účtu stáva jednoduchším, rýchlejším a pohodlnejším. Nebudete potrebovať žiadne externé prehrávače ani satelitnú televíziu. Pomôže vám to udržať nízke prevádzkové náklady i prehľadnosť inštalácií a súčasne zachovať moderný vzhľad vašej zostavy. Tlačidlo vyhradené pre službu Netflix na diaľkovom ovládači slúži na okamžitý prístup v zmysle efektívnej používateľskej skúsenosti. Na aktiváciu služby Netflix sa vzťahujú zmluvné podmienky.

    Google Assistant™ umožňuje rýchlejšie a inteligentnejšie ovládanie

    Hlasové ovládanie a rýchlejšie odpovede sú k dispozícii pomocou voliteľného diaľkového ovládača s podporou služby Google Assistant™ (22AV2025B/00). Spustite YouTube. Zvýšte hlasitosť. Prehrajte svoje obľúbené skladby a získajte všetky potrebné informácie, ako sú napríklad informácie o počasí, čo robiť, a dokonca aj hovorené preklady, a to okamžite. S Google Assistant™ sú možnosti nekonečné.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      75  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      189  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Jas
      380  cd/m²

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Tuner
      • Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz
      • T2 HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz
      • Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz
      HDMI 1/2
      Až 3840 x 2160p pri 60 Hz
      HDMI 3
      Až 3840 x 2160p pri 30 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)
      Analógové TV vysielanie
      PAL
      IP prehrávanie
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Kanály aplikácie OTT

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Predinštalované aplikácie
      • Netflix*
      • YouTube
      • Obchod Google Play*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Veľkosť pamäte (flash)
      16 GB*

    • Hotelové funkcie

      Hotelový režim
      • Zapnutie ovládania nastavení
      • Obmedzenie hlasitosti
      • Zamknutie inštalačného menu
      • Zamknutie menu
      • Zamknutie ovládania joysticku
      • Režim väzenie
      Ovládanie výkonu
      • Režim rýchleho spustenia
      • Automatické zapínanie
      • Automatické vypínanie
      Vaša značka
      • Prispôsobiteľná domovská obrazovka
      • Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia
      • Názov polohy (ID geografického názvu)
      • CMND & Create
      • Prispôsobiteľná prístrojová doska (HTML a APK)
      CMND & Control
      • Offline kanálový editor
      • Editor off-line nastavení
      • Diaľková správa cez IP/RF
      • Správa skupín televízorov
      • Miestne aktualizácie cez USB
      • Instant Initial Cloning
      Ovládanie
      • Funkcia AppControl
      • Natívne ovládanie televízora so systémom Android JEDI
      • JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
      • Protokol Serial Xpress
      • Creston Connected
      • Joystick
      Interaktívne DRM
      • VSecure
      • Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
      • Securemedia
      Generovanie výnosov
      MyChoice
      Diaľkové ovládanie
      • Rozpoznanie slabej batérie
      • Zámka dvierok na batériu RC
      • Tlačidlo hodín svietiace v tme
      Nástroj CMND&Check-In
      • Meno hosťa
      • Jazyk hosťa
      • Správy
      • Účet za televíziu
      • Expresné odhlásenie
      Zdieľanie
      • Vstavaná služba Chromecast Ultra
      • Zabezpečené zdieľanie
      • Sieťou riadené zdieľanie
      Vybavenie a vlastnosti
      • Asistent Google*
      • Prihlásenie do účtu Google
      • Predpoveď počasia
      • >Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky
      • Hodiny v režime vypnutia
      • Tematický televízor
      • Alarm spustenia
      • Časovač vypnutia

    • Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

      Ovládanie
      • Skupinové diaľkové ovládanie
      • Kompatibilné so systémom privolania pomoci
      Vybavenie a vlastnosti
      • Komunikácia s dieťaťom
      • Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
      Bezpečnosť
      • Dvojitá izolácia triedy II
      • Samozhasínacie charakteristiky

    • Multimédiá

      Podporované prehrávanie videa
      • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Kontajnery: AVI, MKV
      • VP9
      Podporované hudobné formáty
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      • WMA-PRO (v9 a v10)
      Podporované formáty titulkov
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Podporované obrazové formáty
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Výkon zvukového výstupu
      20 (2x10)  W
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      1,5 W Mono 8 ohmov
      Reproduktory
      • 2,0
      • Smerom nadol
      Zvukové vlastnosti
      • DTS-HD
      • Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS prémiový zvuk

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
      Okolitá teplota
      0 °C až 40 °C
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,3 W
      Trieda energetického štítku
      F
      Energetický štítok Európskej únie
      112  W
      Funkcie úspory energie
      Režim Eko
      Registračné číslo EPREL
      355587

    • Príslušenstvo

      Pribalené
      • Stolný podstavec
      • Diaľkové ovládanie 22AV1905B/00
      • Dve batérie AAA
      • Napájací kábel
      • Záručný list
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      Voliteľný
      • Voice RC 22AV2025B/00
      • Digit RC 22AV2005B/00
      • Easy RC 22AV1601B/12
      • Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12
      • Externé hodiny 22AV1860A/12
      • Káblový modem DOCSIS 22AV1970A
      • Nastavenie RC 22AV9574A/12

    • Bezdrôtové pripojenie

      Bezdrôtové LAN
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi Direct

    • Spodná časť s pripojeniami

      Anténa
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Externé ovládanie
      RJ-48
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      Minikonektor
      Externé napájanie
      12 V, max. 1,5 A

    • Pripojiteľnosť naboku

      Zásuvka rozhrania Common Interface
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
      Slúchadlový výstup
      Minikonektor
      USB1
      USB 3.0

    • Vylepšenie pripojiteľnosti

      RJ48
      • IR-vstup/výstup
      • Rozhranie Serial Xpress
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Pohotovostný režim systému
      • RC priechod
      • systémové ovládanie zvuku
      HDMI
      • ARC (všetky porty)
      • Automatický výber vstupu

    • Dizajn

      Farba
      Strieborná

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1683  mm
      Výška prístroja
      966  mm
      Hĺbka prístroja
      94  mm
      Hmotnosť výrobku
      33,5  kg
      Šírka zostavy (so stojanom)
      1683  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      993  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      299  mm
      Hmotnosť produktu (+ stojan)
      34.2  kg
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      • 600 x 400 mm
      • M8

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Diaľkové ovládanie
    • Záručný list
    • Sieťový napájací kábel
    • Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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    • Služba Netflix: uplatňujú sa osobitné zmluvné podmienky, ktoré je nutné schváliť a aplikovať, aby bolo možné aplikáciu povoliť.
    • Dostupnosť služby Asistent Google závisí od nastavení krajiny a jazyka. Ak chcete používať službu Google Asistent, musíte použiť voliteľné diaľkové ovládanie s hlasovou funkciou.
    • Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
    • Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.
    • Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia
    • Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC

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