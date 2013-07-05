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    Signage Solutions Dotykový displej Multi-Touch

    BDT5551EH/02

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Viac interakcie s publikom

    Prezentujte svojmu publiku dôležité informácie alebo marketingové posolstvá v úžasnej kvalite. Vďaka interaktívnej dotykovej obrazovke dokážete zákazníka zaujať ešte viac, ako kedykoľvek predtým.

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    Signage Solutions Dotykový displej Multi-Touch

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    Viac interakcie s publikom

    s dotykovým 140 cm (55") displejom LED

    • 55" (140 cm)
    • LED podsvietenie okrajov
    • Full HD
    Systém SmartPower na úsporu energie

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

    LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p

    Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.

    LED podsvietenie okrajov

    Vyskúšajte rovnomerný rozptyl svetla s prelomovou technológiou LED. Biele diódy LED (svetelné diódy) sú rozmiestnené okolo rámu panela a vytvárajú tak rovnomernejšie šírenie svetla. Výsledkom je nižšia spotreba energie, menej tepla, ktoré teba odvádzať, a hodnoverný a jednoliaty farebný rozsah.

    Dizajn s úzkym rámikom pre štýlový vzhľad

    Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Vďaka nemu môžete displej jednoducho integrovať do akéhokoľvek interiéru alebo aplikácie.

    Optická dotyková technológia pre lepšiu interakciu s používateľmi

    Snímače na okraji obrazovky zaručia dokonalú čistotu displeja a zároveň umožnia používať viacdotykové ovládanie, čím otvárajú bohaté možnosti pre nové interaktívne využitie.

    2 dotykové body súčasne

    Vynikajúca funkčnosť vďaka 2 dotykovým bodom na dotykovom displeji súčasne. Väčšia flexibilita a optimálny výkon v spojení s vynikajúcimi možnosťami použitia. Výsledkom je absolútna špička v oblasti interakcie s používateľom.

    Podpora pripojenia Plug-and-Play cez USB

    Jednoducho pripojte displej k mediálnemu prehrávaču cez USB a funkcia dotykového ovládania bude automaticky rozpoznaná. Konektor USB podporuje štandard HID, vďaka čomu môžete zariadenie naozaj využívať ihneď po pripojení.

    Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification

    Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification (OPS), vyvinutá pre digitálne reklamno-informačné zobrazenie, zaručuje úplne bezproblémovú zmenu alebo inováciu multimediálneho prehrávača. Stačí pripojiť multimediálny prehrávač k displeju – a môžete začať. Bez ohľadu na to, či máte prehrávač základnej, strednej alebo high-end triedy, OPS je plne kompatibilná a zabezpečí vám nižšie celkové prevádzkové náklady (TCO) po dlhšiu dobu.

    Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

    Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.

    Kompatibilné so všetkými hlavnými operačnými systémami

    Naše dotykové displeje sú nezávislé od softvéru a podporujú operačné systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      138.6  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      54.6  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,21 x 0,63 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      4 000:1
      Čas odozvy (typický)
      6,5  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu

    • Pripojiteľnosť

      PC
      • Vstup VGA D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Výstup RS232 D-sub9
      • Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
      • RJ45
      • Výstup VGA (cez DVI-I)
      vstup AV
      • Kompozitný (BNC) x1
      • Komponentný (BNC) x1
      • DVI-D x 1
      Výstup AV
      Zvukový (Ľ/P) x 1
      Iné pripojenia
      • Výstup AC
      • Display Port
      • Výstup DVI
      • Konektor pre externý reproduktor
      • HDMI
      • Výstup IR
      • OPS
      • USB

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na šírku
      • Na výšku
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • VGA
      • DVI
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      • Výstup AC
      • Inteligentný nástavec
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ďalšia užitočná funkcia
      Rukoväť na prenášanie
      Funkcie na zaistenie bezpečnosti
      • Ovládanie teploty
      • Snímač teploty
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • HDMI (jeden kábel)
      • RJ45

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 12 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      90 – 264 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      110  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Hĺbka krabice
      280  mm
      Výška krabice
      980  mm
      Inteligentný vkladací držiak
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Šírka krabice
      1480  mm
      Šírka prístroja
      1273  mm
      Hmotnosť výrobku
      47  kg
      Výška prístroja
      745  mm
      Hĺbka prístroja
      80 5  mm
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
      Šírka rámu
      29 mm
      Hmotnosť vrátane balenia
      55,5  kg

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      60 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • VGA kábel
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia
      Voliteľné príslušenstvo
      • Dotykový softvér pre viacerých používateľov
      • Podstavec na stôl

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španielčina
      Záruka
      3-ročná záruka

    • Interaktivita

      Multi-dotyková technológia
      Optické snímanie
      Dotykové body
      2 dotykové body súčasne
      Plug and play
      Kompatibilné s HID
      Ochranné sklo
      5 mm tvrdené bezpečnostné sklo

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • VGA kábel
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    • Voliteľné príslušenstvo: Dotykový softvér pre viacerých používateľov
    • Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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