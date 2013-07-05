Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.
LED podsvietenie okrajov
Vyskúšajte rovnomerný rozptyl svetla s prelomovou technológiou LED. Biele diódy LED (svetelné diódy) sú rozmiestnené okolo rámu panela a vytvárajú tak rovnomernejšie šírenie svetla. Výsledkom je nižšia spotreba energie, menej tepla, ktoré teba odvádzať, a hodnoverný a jednoliaty farebný rozsah.
Dizajn s úzkym rámikom pre štýlový vzhľad
Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Vďaka nemu môžete displej jednoducho integrovať do akéhokoľvek interiéru alebo aplikácie.
Optická dotyková technológia pre lepšiu interakciu s používateľmi
Snímače na okraji obrazovky zaručia dokonalú čistotu displeja a zároveň umožnia používať viacdotykové ovládanie, čím otvárajú bohaté možnosti pre nové interaktívne využitie.
2 dotykové body súčasne
Vynikajúca funkčnosť vďaka 2 dotykovým bodom na dotykovom displeji súčasne. Väčšia flexibilita a optimálny výkon v spojení s vynikajúcimi možnosťami použitia. Výsledkom je absolútna špička v oblasti interakcie s používateľom.
Podpora pripojenia Plug-and-Play cez USB
Jednoducho pripojte displej k mediálnemu prehrávaču cez USB a funkcia dotykového ovládania bude automaticky rozpoznaná. Konektor USB podporuje štandard HID, vďaka čomu môžete zariadenie naozaj využívať ihneď po pripojení.
Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification
Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification (OPS), vyvinutá pre digitálne reklamno-informačné zobrazenie, zaručuje úplne bezproblémovú zmenu alebo inováciu multimediálneho prehrávača. Stačí pripojiť multimediálny prehrávač k displeju – a môžete začať. Bez ohľadu na to, či máte prehrávač základnej, strednej alebo high-end triedy, OPS je plne kompatibilná a zabezpečí vám nižšie celkové prevádzkové náklady (TCO) po dlhšiu dobu.
Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC
Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.
Kompatibilné so všetkými hlavnými operačnými systémami
Naše dotykové displeje sú nezávislé od softvéru a podporujú operačné systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
138.6
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
54.6
palec
Pomer strán
16:9
Rozlíšenie panela
1920 x 1080p
Odstup pixelov
0,21 x 0,63 mm
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Farby displeja
1,07 miliardy
Pomer kontrastu (typický)
4 000:1
Čas odozvy (typický)
6,5
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
Komp. zabr. preklad. pohybu
Progresívne riadkovanie
3D zabr. prekl. MA
Dynamické zdokonalenie kontrastu
Pripojiteľnosť
PC
Vstup VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Výstup RS232 D-sub9
Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
RJ45
Výstup VGA (cez DVI-I)
vstup AV
Kompozitný (BNC) x1
Komponentný (BNC) x1
DVI-D x 1
Výstup AV
Zvukový (Ľ/P) x 1
Iné pripojenia
Výstup AC
Display Port
Výstup DVI
Konektor pre externý reproduktor
HDMI
Výstup IR
OPS
USB
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Na šírku
Na výšku
Ovládanie klávesnicou
Skryté
Uzamykateľné
Signál diaľkového ovládania
Uzamykateľné
Zoslučkovanie signálu
RS232
VGA
DVI
Posunutie signálu IR
Jednoduchá inštalácia
Výstup AC
Inteligentný nástavec
Funkcie úspory energie
Smart Power
Ďalšia užitočná funkcia
Rukoväť na prenášanie
Funkcie na zaistenie bezpečnosti
Ovládanie teploty
Snímač teploty
Ovládateľný cez sieť
RS232
HDMI (jeden kábel)
RJ45
Zvuk
Vstavané reproduktory
2 x 12 W RMS
Príkon
Napájanie zo siete
90 – 264 V AC, 50 – 60 Hz
Spotreba (typická)
110
W
Spotr. energie v pohotovostnom stave
< 0,5 W
Podporované rozlíšenie displeja
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1 280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formáty videa
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1 080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Rozmery
Hĺbka krabice
280
mm
Výška krabice
980
mm
Inteligentný vkladací držiak
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Šírka krabice
1480
mm
Šírka prístroja
1273
mm
Hmotnosť výrobku
47
kg
Výška prístroja
745
mm
Hĺbka prístroja
80 5
mm
Upevnenie na stenu
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Šírka rámu
29 mm
Hmotnosť vrátane balenia
55,5
kg
Prevádzkové podmienky
Rozsah teploty (prevádzkový)
0 – 40
°C
MTBF
60 000
hodina(y)
Relatívna vlhkosť
20 – 80
%
Rozsah teploty (uskladnenia)
–20 – 60
°C
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
VGA kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Voliteľné príslušenstvo
Dotykový softvér pre viacerých používateľov
Podstavec na stôl
Rozličné
Jazyky ponuky na obrazovke
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Poľština
Turečtina
Ruština
Zjednodušená čínština
Španielčina
Záruka
3-ročná záruka
Interaktivita
Multi-dotyková technológia
Optické snímanie
Dotykové body
2 dotykové body súčasne
Plug and play
Kompatibilné s HID
Ochranné sklo
5 mm tvrdené bezpečnostné sklo
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
VGA kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Voliteľné príslušenstvo: Dotykový softvér pre viacerých používateľov
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