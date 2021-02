Ale pekne od začiatku... keď ma oslovili na spoluprácu z @philipscz bolo súčasťou aj to, že si môžem vybrať jedno zariadenie, kde poputuje táto krásna, účinná čistička vzduch Philips DUALSCAN. Ja som si vybrala MARGARÉTKU v Lučenci (centrum pre deti a rodiny) ktorého súčasťou je aj detský domov. Je mi blízky, keďže sme tam vždy posielali malé veci, hračky, či tortu z našej svadby ❤️ Bohužiaľ kvôli súčasnej situácii som sa nemohla stretnúť s deťmi, ale rozhovor s pani riaditeľkou mi opäť otvoril oči. Po dohovore s nimi čo by potrebovali sme dokupili ešte kopec užitočných vecí. Ale najväčšiu radosť mali z tejto krásnej “Philipsky” keďže odstráni až 99,9% nečistôt vzduchu v miestnosti do 6 minút spolu so smogom a vírusmi. A samozrejme funkcia DualScan nepretržite sníma kvalitu ovzdušia, čo sa dá sledovať cez appku 🙏🏻🤩 takže ďakujem @philipscz za seba, ale aj za Margaretku ❤️ ...NEZABÚDAJTE ROBIŤ DOBRO! 🙏🏻 #philipscz