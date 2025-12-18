Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ak potrebujete vybrať a znova nainštalovať holiace hlavy holiaceho strojčeka Philips (niekedy označovaná ako elektrický holiaci strojček), pozrite si nižšie uvedené informácie.
Na bežné hĺbkové čistenie a výmenu holiacich hláv potrebujete vedieť, ako vybrať a znovu nainštalovať holiace hlavy. Je to nevyhnutné na udržanie holiaceho strojčeka Philips v dobrom prevádzkovom stave.
Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu holiaceho strojčeka Philips, ale vo všeobecnosti platia rovnaké zásady. Špecifické pokyny pre holiaci strojček nájdete v návode na používanie.
