Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?

Ak potrebujete vybrať a znova nainštalovať holiace hlavy holiaceho strojčeka Philips (niekedy označovaná ako elektrický holiaci strojček), pozrite si nižšie uvedené informácie.

Na bežné hĺbkové čistenie a výmenu holiacich hláv potrebujete vedieť, ako vybrať a znovu nainštalovať holiace hlavy. Je to nevyhnutné na udržanie holiaceho strojčeka Philips v dobrom prevádzkovom stave.

Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu holiaceho strojčeka Philips, ale vo všeobecnosti platia rovnaké zásady. Špecifické pokyny pre holiaci strojček nájdete v návode na používanie.

XP9407/37 , XP9404/46 , XP9204/30

