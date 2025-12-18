VýrobkyPodpora

Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?

Hoci nie je potrebné nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení, ak chcete, môžete tak urobiť. Holiace strojčeky Philips obsahujú lítium-iónové batérie a denné nabíjanie výrazne neovplyvňuje celkový stav batérie.

Mnoho holiacich strojčekov Philips prípadne obsahuje indikátor slabej batérie, ktorý môžete použiť na určenie toho, kedy je potrebné zariadenie nabiť. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , HS9980/15 , HS7980/15 .

