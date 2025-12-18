Je môj telefón kompatibilný s aplikáciou Philips GroomTribe?
Aplikáciu Philips GroomTribe si môžete stiahnuť do telefónu a používať ju s holiacimi strojčekmi Philips pripojenými cez Bluetooth. Aplikácia je kompatibilná s telefónom iPhone 6S (alebo vyšším) so systémom iOS 11.3 alebo vyšším. Dá sa použiť aj na telefónoch so systémom Android s obrazovkou väčšou ako 4,5 palca, s OS verzie 6.0 alebo vyššej a Bluetooth verzie 4.1 alebo vyššej.
