VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?

Ak chcete, aby holiaci strojček Philips dosahoval najlepšie výsledky, pozrite si pokyny a techniky uvedené nižšie.

Profesionálny tip: Ak holiaci strojček Philips neholí tak presne alebo tak dobre ako predtým, vybratie a dôkladné očistenie holiacich hláv môže pomôcť obnoviť špičkový výkon. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , XP9202/10 , XP9403/31 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Hľadáte niečo iné?

Objavte všetky možnosti podpory spoločnosti Philips

Domovská stránka podpory