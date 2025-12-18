Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?

S elektrickým holiacim strojčekom Philips na holenie namokro aj nasucho môžete použiť akúkoľvek komerčne dostupnú penu alebo gél na holenie namokro.
Zatiaľ čo mokré holenie je energeticky náročnejšie a môže rýchlejšie vybiť batériu holiaceho strojčeka, nemá vplyv na výkon holiaceho strojčeka.
Poznámka: Pred namočením holiaceho strojčeka vždy skontrolujte, či je vodotesný. Pozrite si návod na používanie (k dispozícii aj online) alebo si pozrite zadnú stranu holiaceho strojčeka, kde nájdete ikonu kohútika alebo vane.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , HS7980/15 , HS9980/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
