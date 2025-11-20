Podpora Philips Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Pred prvým použitím strojček, strihač alebo zastrihávač Philips nabite a pravidelne ho nabíjajte, aby bol vždy pripravený na ďalšie zastrihávanie.
Informácie o spôsobe nabíjania svojho produktu nájdete v nižšie uvedených informáciách. Konkrétne časy nabíjania vášho zariadenia nájdete v dodanom návode na používanie
Tipy na pochopenie pokynov na používanie
Ak potrebujete zakúpiť náhradnú nabíjačku pre svoj produkt Philips, nájdete ju
tu. Tipy na pochopenie pokynov na používanie
Niektoré produkty na úpravu zovňajšku od spoločnosti Philips sa dodávajú s obrázkovým návodom na používanie. Nižšie uvedený príklad označuje jeden zo spôsobov, ako takýto návod na používanie vysvetľuje časy nabíjania a používania produktu.
1a a 1b označujú, že produkt má funkciu rýchleho nabíjania, čo znamená, že 5-minútové nabíjanie poskytuje dostatočnú výdrž batérie na jedno oholenie.
2a a 2b označujú, že batéria bude plne nabitá po 1 hodine nabíjania, čo zabezpečí 90 minút holenia.
Tieto zásady možno použiť na pochopenie obrázkového návodu na používanie pre váš produkt.
USB nabíjací kábel
Niektoré produkty Philips obsahujú USB nabíjací kábel. Tento kábel možno zapojiť do elektrickej zásuvky pomocou adaptéra, ako je napríklad Philips HQ87 (klasifikovaný ako IPX4, čo znamená, že je odolný voči striekajúcej vode a bezpečný na používanie vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni). Adaptér od akejkoľvek inej renomovanej značky možno tiež používať na nabíjanie produktu za predpokladu, že má výstup 5 V a 1 A alebo vyšší (vždy dodržujte bezpečnostné opatrenia špecifikované výrobcom).
Poznámka: Časy nabíjania uvedené v návode na používanie pre váš produkt sú založené na nabíjaní pomocou tejto metódy. Ak produkt nabíjate pomocou iného zdroja napájania (napr. USB port notebooku), čas nabíjania môže byť podstatne dlhší. Nabíjačka so zástrčkou
Ak sa váš produkt Philips dodáva s nabíjačkou s integrovanou zástrčkou do elektrickej zásuvky, jednoducho zasuňte malú zástrčku na konci nabíjacieho kábla do zastrihávača Philips a potom nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
Nabíjací podstavec
Ak sa s produktom Philips dodáva nabíjací podstavec alebo ak ste si zakúpili kompatibilný nabíjací podstavec pre svoje zariadenie, môžete ho pripojiť k zdroju napájania pomocou nabíjačky alebo kábla dodaného s vaším produktom Philips.
Ak bol napríklad váš produkt Philips dodaný s USB nabíjacím káblom, môžete ho zapojiť do samotného zariadenia alebo do nabíjacieho podstavca. Viac informácií o nabíjaní cez USB nájdete vo vyššie uvedených informáciách, ktoré sa vzťahujú aj na nabíjanie pomocou nabíjacieho podstavca.
Zariadenia na batérie
Niektoré zariadenia Philips na úpravu zovňajšku fungujú na jednorazové batérie typu AA. Ak sa zastrihávač nezapne alebo beží pomalšie ako predtým, je čas vymeniť batérie.
Používajte len jednorazové batérie uvedené v návode na používanie. Nemiešajte rôzne typy alebo staré a nové batérie. Pri vkladaní nových batérií sa uistite, že póly + a – batérie sú v správnom smere.