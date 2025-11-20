VýrobkyPodpora

Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?

Pred prvým použitím strojček, strihač alebo zastrihávač Philips nabite a pravidelne ho nabíjajte, aby bol vždy pripravený na ďalšie zastrihávanie. 

Informácie o spôsobe nabíjania svojho produktu nájdete v nižšie uvedených informáciách. Konkrétne časy nabíjania vášho zariadenia nájdete v dodanom návode na používanie alebo tu zadajte číslo modelu a vyhľadajte návod online. 

Ak potrebujete zakúpiť náhradnú nabíjačku pre svoj produkt Philips, nájdete ju tu.

