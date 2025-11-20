Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Podľa nižšie uvedených pokynov zistite model alebo sériové číslo svojho telového zastrihávača, strihača vlasov alebo strojčeka OneBlade od spoločnosti Philips.
Pomocou čísla modelu môžete zaregistrovať svoj produkt Philips alebo nájsť informácie o produkte. Sériové číslo uvádza, kedy spoločnosť Philips váš produkt vyrobila.
Tip: Často existujú rôzne verzie toho istého modelu s doplnkovými funkciami alebo príslušenstvom. Svoju verziu môžete identifikovať pomocou dvoch číslic, ktoré sa nachádzajú za lomkou na konci čísla modelu. Dodatočné číslice nie sú vytlačené na samotnom produkte, ale nájdete ich na obale alebo na doklade o platbe.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:MG9690/30 , MG3915/15 , NT1620/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›