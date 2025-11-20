VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?

Nie, väčšina telových zastrihávačov Philips sa nedá používať, keď sú pripojené do elektrickej zásuvky (s káblom). Pretože mnohé produkty Philips na úpravu zovňajšku sa môžu používať vo vani alebo v sprche, z bezpečnostných dôvodov sa nezapnú, keď sú zapojené do elektrickej zásuvky.

Niektoré produkty Philips (vrátane niektorých modelov strihačov vlasov) sú určené na používanie len v suchých podmienkach a môžu sa používať s káblom aj bez kábla. Ak už máte produkt doma, v návode na používanie zistite, či ho možno používať s káblom, alebo ho jednoducho zapojte do elektrickej zásuvky a skúste ho zapnúť (len v suchých podmienkach). Ak sa zapne pri odpojenom kábli, ale nezapne pri pripojenom, je to náročky.

Ak uvažujete o kúpe zastrihávača Philips a chcete vedieť, či ho možno používať aj zapojený do elektrickej zásuvky, pozrite si obal alebo informácie uvedené na stránke produktu, kde nájdete ďalšie informácie. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , MG3920/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Hľadáte niečo iné?

Objavte všetky možnosti podpory spoločnosti Philips

Domovská stránka podpory