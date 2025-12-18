VýrobkyPodpora

Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?

Všetky holiace strojčeky Philips s malým otvorom v strede troch päťuholníkových holiacich hláv (obr. 1) možno čistiť pomocou kazety Philips Quick Clean Pod (obr. 2).

Nie všetky holiace strojčeky sú však vybavené automatickým čistiacim programom. Ak chcete zistiť, či je ním vybavený váš holiaci strojček, podržte ho hore nohami a stlačte hlavný vypínač.

  • Ak sa na displeji holiaceho strojčeka zobrazí animácia s tromi kvapôčkami, holiaci strojček je vybavený automatickým čistiacim programom a po dokončení programu sa automaticky vypne.
  • Ak sa neobjaví žiadna animácia s tromi kvapôčkami, holiaci strojček nie je vybavený automatickým čistiacim programom. Stále ho možno čistiť pomocou kazety Quick Clean Pod, ale nebude nasledovať konkrétny čistiaci cyklus a keď je holiaci strojček čistý, musíte ho vypnúť manuálne.

Ak holiaci strojček nie je kompatibilný s kazetou Quick Clean Pod, všetky holiace strojčeky Philips odolné voči sprchovaniu alebo vode sa môžu čistiť pod tečúcou vodou použitím studenej alebo teplej vody. Na zadnej strane holiaceho strojčeka nájdete malú ikonu kohútika alebo sprchy/vane. Ak je prítomná jedna z týchto ikon, môžete holiaci strojček očistiť pod tečúcou vodou. 

XP9407/37 , XP9404/46 , X9002/10

