Kedy by som mal vymeniť kazetu v čistiacej stanici Philips?

Ak chcete zachovať čistotu, sviežosť a dobrý prevádzkový stav holiaceho strojčeka Philips, budete musieť kazetu čistiaceho systému pravidelne vymieňať.
V týchto často kladených otázkach nájdete informácie o tom, ako a kedy je potrebné vymeniť kazetu v kazete Philips Quick Clean Pod (na pravej strane) a SmartClean (na ľavej strane). Poznámka: Automatický čistiaci systém nenahrádza manuálne dôkladné čistenie. Spoločnosť Philips odporúča dôkladne očistiť holiaci strojček aspoň raz za mesiac. Podrobnosti nájdete v návode na používanie. Kedy vymeniť kazetu Quick Clean Pod
Niekoľko faktorov môže ovplyvniť, ako rýchlo sa hladina čistiacej kvapaliny vyčerpá. Patria medzi ne frekvencia čistenia, teplota a ďalšie faktory prostredia, ktoré spôsobujú odparovanie kvapaliny.
Keď potrebujete vymeniť kazetu Quick Clean Pod, malé okno (zobrazené na obrázku nižšie) zmení farbu. V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza približný návod, na koľko čistiacich cyklov vystačí každá kazeta a ako často ju budete musieť vymeniť, na základe toho, ako často používate Quick Clean Pod.
Frekvencia čistenia holiaceho strojčeka Počet čistiacich cyklov jednej kazety
Frekvencia potreby výmeny kazety (v priemere)
Každý deň Pribl. 30 Každý mesiac Niekoľkokrát za týždeň Pribl. 20 Každé 2 mesiace Každý týždeň Pribl. 13 Každé 3 mesiace Každý mesiac Pribl. 3 Každé 3 mesiace Ako vymeniť kazetu Quick Clean Pod
Keď je čas vymeniť kazetu Quick Clean Pod, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a obrázkov.
Otočte hornú časť kazety Quick Clean Pod a vyberte ju. Vyberte starú kazetu a vylejte zvyškovú čistiacu kvapalinu (je bezpečné ju zlikvidovať v umývadle). Prázdnu kazetu recyklujte podľa miestnych predpisov. Vyberte veko z novej kazety a odstráňte tesnenie. Stlačením rukoväte na kazete prelomte zacvakávací háčik. Pomocou rukoväte zdvihnite novú kazetu a vložte ju do kazety Quick Clean Pod. Hornú časť položte späť na kazetu Quick Clean Pod a otáčajte ňou dovtedy, kým nie je pevne pripevnená.
Kazeta Quick Clean Pod je teraz pripravená na použitie.
Kedy vymeniť kazetu SmartClean
Niekoľko faktorov môže ovplyvniť, ako rýchlo sa hladina čistiacej kvapaliny vyčerpá. Patria medzi ne frekvencia čistenia, teplota a ďalšie faktory prostredia, ktoré spôsobujú odparovanie kvapaliny.
Keď potrebujete vymeniť kazetu SmartClean, na čistiacom systéme začne blikať oranžový symbol s dvoma šípkami. Ako vymeniť kazetu SmartClean
Keď je čas vymeniť kazetu SmartClean, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a obrázkov.
Pevne chyťte systém SmartClean a stlačte tlačidlo na boku. Dbajte na to, aby sa systém zdvihol, aby sa odkryl otvor pre kazetu. Vysuňte starú kazetu a vylejte zvyšnú čistiacu kvapalinu (je bezpečné ju zlikvidovať v umývadle). Prázdnu kazetu recyklujte podľa miestnych predpisov. Vyberte tesnenie z hornej časti novej kazety a zasuňte ju do otvoru. Stlačením hlavného tela systému SmartClean zatvorte priečinok na kazetu. Veko zatláčajte dovtedy, kým nebudete počuť kliknutie. To znamená, že priečinok pre kazetu je bezpečne zatvorený.
Systém SmartClean je teraz pripravený na použitie.
