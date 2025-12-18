VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Kedy by som mal vymeniť kazetu v čistiacej stanici Philips?

Ak chcete zachovať čistotu, sviežosť a dobrý prevádzkový stav holiaceho strojčeka Philips, budete musieť kazetu čistiaceho systému pravidelne vymieňať.

V týchto často kladených otázkach nájdete informácie o tom, ako a kedy je potrebné vymeniť kazetu v kazete Philips Quick Clean Pod (na pravej strane) a SmartClean (na ľavej strane).

Poznámka: Automatický čistiaci systém nenahrádza manuálne dôkladné čistenie. Spoločnosť Philips odporúča dôkladne očistiť holiaci strojček aspoň raz za mesiac. Podrobnosti nájdete v návode na používanie.

Kedy by som mal vymeniť kazetu v čistiacej stanici Philips?

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , X9003/30 , XP9400/31 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Hľadáte niečo iné?

Objavte všetky možnosti podpory spoločnosti Philips

Domovská stránka podpory