Ako zmením režimy čistenia v aplikácii Sonicare?

V aplikácii Sonicare môžete zmeniť režim čistenia zubnej kefky. Postupujte nasledovne:
1. Otvorte aplikáciu Sonicare.
2. Na obrazovke pred čistením zubov ťuknite na tlačidlo ^, aby sa rozbalili nastavenia zubnej kefky.
3. Ťuknite na pole režimu. Zobrazí sa váš aktuálny režim a rôzne možnosti, z ktorých si môžete vybrať.
4. Ťuknite na kruh vedľa režimu, ktorý chcete použiť.
5. Na obrazovke aktualizácie sa zobrazí značka začiarknutia, ktorá označuje, že sa režim úspešne zmenil.
6. Ťuknite na šípku <, aby ste začali čistiť zuby v novom režime.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX9992/11 , HX9992/12 , HX9997/32 .