Prečo sa s produtom nedodáva aj adaptér?

Spoločnosť Philips sa zaviazala znižovať množstvo plastového odpadu. V rámci nášho úsilia o ochranu životného prostredia sa niektoré produkty Philips už nedodávajú s USB napájacím adaptérom. Hoci sa to môže zdať nepohodlné, uisťujeme vás, že je to preto, lebo väčšina spotrebiteľov už vlastní minimálne jeden USB napájací adaptér.
Naďalej budeme dodávať USB nabíjacie káble k produktom, ktoré možno používať s USB napájacím adaptérom.
Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o tom, ktorý napájací adaptér môžete používať so svojím produktom Philips.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:BRL128/00 , HS5980/15 , HS9980/15 .