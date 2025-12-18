Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Produkty starostlivosti o zovňajšok a krásu spoločnosti Philips (vrátane holiacich strojčekov, strojčekov, zastrihávačov, OneBlade, Head Pro, zastrihávačov, epilátorov, sušičov vlasov a Lumea IPL) si môžete bezpečne vziať a používať v zahraničí, ak budete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov.
