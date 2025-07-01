Čítal/-a som správy o cumlíkoch a BPA – ako môžete preukázať, že cumlíky Philips Avent neobsahujú BPA?

Celý sortiment cumlíkov Philips Avent je bez obsahu BPA. Spoločnosť Philips Avent ako popredná značka pre rodičov a starostlivosť o deti považuje bezpečnosť našich produktov za najvyššiu prioritu. Zabezpečujeme to úplným dodržiavaním všetkých platných bezpečnostných požiadaviek stanovených zákonodarcami na celom svete a dodržiavaním najprísnejších noriem.
V nadväznosti na správy o cumlíku Philips Avent SCF085/60 sme skontrolovali naše výsledky a vykonali ďalšie testy prostredníctvom najväčšej nezávislej testovacej inšpekčnej organizácie DEKRA s certifikovanými odborníkmi. Tieto testy tiež potvrdzujú, že sa nezistil žiadny obsah BPA v našom sortimente cumlíkov vrátane testovaných vzoriek a preukázali tak, že neobsahujú BPA.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SCF093/01 , SCF094/03 , SCF094/04 .