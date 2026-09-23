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160EL1SB/00
LED displej: Obraz s tým najvyšším kontrastom!
Tento ekologický LED displej poskytuje skvelý kontrastný pomer 1 000 000:1. Vďaka prirodzeným farbám, funkcii SmartContrast a lesklej povrchovej úprave je model 160EL1 dokonalou voľbou pre všetky vaše potreby
15,6"w (39,6 cm) širokouhlý E-line
1366 x 768 HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
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