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LED monitor

160EL1SB/00

LED displej: Obraz s tým najvyšším kontrastom!

Tento ekologický LED displej poskytuje skvelý kontrastný pomer 1 000 000:1. Vďaka prirodzeným farbám, funkcii SmartContrast a lesklej povrchovej úprave je model 160EL1 dokonalou voľbou pre všetky vaše potreby

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LED displej: Obraz s tým najvyšším kontrastom!

  • 15,6"w (39,6 cm) širokouhlý E-line

  • 1366 x 768 HD

LED technológia zaručuje prirodzené farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

SmartContrast 1 000 000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast 1 000 000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Technické špecifikácie

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